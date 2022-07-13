منتجعات صحية ومزارع صديقة للبيئة.. ملاذات الباحثين عن التواصل مع الذات والطبيعة في قطر

من المنتجعات الصحية الفاخرة للعائلات، إلى المزرعة الصديقة للبيئة التي تقدم تجربة واقعية للعيش في الطبيعة.

تنقلكم يورونيوز في حلقة جديدة من برنامج "قطر 365" إلى عالم الصحة والتعافي الذي بات أحد أكثر القطاعات نموا في السنوات الأخيرة من خلال زيارة أهم المواقع التي تقدم خدمات تعنى برفاهية وصحة نزلائها.

زلال - ملاذ الشفاء شامل

في شمال قطر تم تخصيص 280 ألف متر مربع لبناء منتجع يتبع النهج الصحي الشامل ويجمع بين الأدوية العربية التقليدية والعلاجات الطبيعية.

ويقول دانييل فاستولو المدير العام لشركة زلال "نريد أن يعيد الضيوف التواصل مع ذواتهم ومع عائلاتهم وأنت يستثمروا في صحتهم الآن ليجمعوا الثمار لاحقا".

وتبدأ الإقامة في منتجع زلال بزيارة غرفة الاستشارات لمعرفة هدف النزلاء من زيارة زلال حيث يتم وضع برنامج خاص لكل ضيف.

يدعو المنتجع ضيوفه لتجربة التعافي من خلال علاجات وأنشطة متنوعة تشمل اليوغا والحمامات وحصص التدليك أو جلسات استرخاء في غرفة ملح الهيمالايا كما يوفر المنتجع أيضًا باقات خاصة للعائلات والأطفال بهدف تزويد الأشخاص بالأدوات اللازمة لتغيير نمط حياتهم وممارسة التعافي على المدى الطويل.

منتجع زلال Globetrender

نية يوغا

التقت يورونيوز بجواهر الفردان وهي رائدة أعمال في مجال الصحة والعافية ومسؤولة عن بعض الفضاءات الأكثر شهرة في قطر.

أسست الفردان سلسة مقاهي نباتية واستوديوهات يوغا ونادي للتمارين الرياضية.

في استوديو "نية يوغا" الذي زارته يورونيوز تقدم الفردان حصص يوغا وتأمل بالإضافة إلى العديد من العلاجات البديلة.

كما أنشأت قاعة مغلقة خاصة لركوب الدراجات وتقول الفردان إن هذه المساحة ليست مجرد قاعة لركوب الدراجات ولكنها تعد تجربة تنقية كاملة.

و تشرح الفردان كيف توجهت نحو تأسيس مشاريعها التي تعني بالصحة الجسدية والروحية والعقلية قائلة "منذ حوالي ثماني سنوات كنت أخصائية نفسية أمارس المهنة في بيئة إكلينيكية. كنت أعمل مع المرضى واكتشفت أن أسلوب حياتهم ليس بأسلوب حياة واعي".

مذيعة يورونيوز رفقة جواهر الفردان في استوديو "نية يوغا" يورونيوز

وتضيف الفردان أن الوباء "جعلنا نعيد تقييم ما تعنيه الصحة وإعادة إعطاء تعريف لها.. قبل الجائحة لم يكن هناك فهم حقيقي لأهمية أن تأخذ وقتا لنفسك".

تجربة العيش في مزرعة عضوية

زرات يورنيوز "حينة سالمة" وهي مزرعة عضوية مهتمة بالبيئة تقع خارج الدوحة في منطقة الشحانية، ويشجع القائمون على المزرعة الزوار على التفكير في نهجهم العام في الحياة من خلال الانتباه إلى نمط الاستهلاك و ممارسة الرياضة والتأمل والإبداع. حيث تمنح المزرعة لنزلائها فرصة عيش حياة بسيطة وهادئة خالية من كل مظاهر المدنية الحديثة.

وأوضحت رئيسة قسم العافية نور فيرجيني هامونت في حديثها ليورنيوز أن المزرعة تحاول أن توفر للضيوف "مزيدًا من الطمأنينة والهدوء والتمتع بتجربة خاصة".

وتقول "نحن نقدم دروس اليوغا التقليدية والتأمل والحمام الصوتي، وأي نشاط يتعلق بمحاولة إعادة ربط الجسم والعقل معا".

ويمكن للضيوف بهذه المزرعة أيضًا العودة إلى عيش حياة بدائية بسيطة من خلال قضاء الليل في الخيام أو التجمع حول نار المخيم.

مزرعة حينة سالمة يورونيوز

كما توفر حينة سالمة لنزلائها الذين يرغبون في التركيز على الجانب البدني مساحات لممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق.

ومن بين الفضاءات التي توفرها المزرعة كذلك "خيمة التدليك" التي يوجد بها زيوت للعلاج العطري تم صنعها جميعًا من مكونات عضوية مزروعة محليًا ليشعر الضيوف بالارتباط بمحيطهم.

كما تركز المزرعة على توفير طعام صحي متكامل وعيش تجربة تفوق مجرد تناول الطعام.

ويقول مدير المأكولات والمشروبات إيفان دوبكوف بالمزرعة "لا يتعلق الأمر فقط بالمواد المادية لهذا الطعام ولكن أيضًا كيف تستهلكه، فأنت تستمتع بألوان الأطعمة كذلك ما يمنحك متعة خالصة على المستوى الذهني. لا يتعلق الأمر بالطعام ولا بالطريقة التي يطبخ بها ولكن أيضًا بعلاقات التي نطورها مع الأشخاص هنا".