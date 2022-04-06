من قوارب الداو إلى التخييم في الصحراء: إحياء التقاليد القطرية

أماكن تخييم في الصحراء

في كل شتاء، يغادر آلاف القطريين المدينة في عطلات نهاية الأسبوع من أجل الهروب من الصحراء. تخصص الحكومة موسم تخييم، وبعد الحصول على تصاريح، يقيم العديد من السكان المحليين مسكنهم المؤقت في الصحراء.

بالنسبة لجاسم محمد، يوفر هذا التقليد القديم فرصة للتواصل مع الماضي البدوي في قطر.

التخييم- تواصل مع الماضي البدوي في قطر يورونيوز

"إذا عدنا إلى التاريخ، فقد عاش أسلافنا خلال هذه الأوقات في الخيمة. نأتي دائماً كل عطلة نهاية أسبوع ونقضي عطلة نهاية الأسبوع في هذا المكان، "كما يقول.

تم تزويد مواقع المعسكرات بمناطق جلوس وملاعب كرة طائرة ومطابخ تعمل بكامل طاقتها بالطبع. يقول عبد الرحمن الملا إنها فرصة لصقل المهارات الأساسية: "نتعلم الاعتماد على الذات ونمارس هواياتنا ونعتمد على أنفسنا في الطهي".

خدمة تخييم فخم من فئة الخمس نجوم

لكن بالنسبة للذين يبحثون عن المزيد من التألق، يقول فندق"Regency Camp Sealine"، إنه يقدم خدمة من فئة الخمس نجوم وسط الصحراء.

في البداية كان هذا مجرد معسكر قطري عادي. وبعد ذلك، من أجل تلبية متطلبات الضيوف، قمنا بتوسيع وإنشاء خدمة أكثر تطوراً للعملاء. لقد حاولنا المزج بين كرم الضيافة العربية التقليدية والضيافة الحديثة، "يوضح زمري داوتي، مدير الفندق.

تحديث فن الفخار القديم

التقليد الآخر الذي يتم تحديثه في قطر هو الفخار. حميد القحطاني، مؤسس الاستوديو المحلي الشهير Ceramic Cube يعتبره حاضنة لكل من يهتم بالحرف اليدوية القديمة. يوفر الاستوديو ورش عمل ومواد وقطع حسب الطلب.

"الحلم هو القضاء على البصمة الكربونية للإنتاج الضخم للسيراميك من خلال الاستفادة من جميع المبدعين الذين يمكن أن يكونوا في مجتمعنا، سواء هنا في قطر أو دول مجلس التعاون الخليجي أو أوروبا، فقط حتى نستبدل كل أنواع السيراميك المنتجة بكميات كبيرة بشيء له روح ومصنوع يدوياً ".

أعمال القوارب الشراعية

خلال القرن التاسع عشر، كان الغوص بحثاً عن اللؤلؤ نشاطاً تجارياً كبيراً في قطر. في الواقع، حتى الأربعينيات من القرن الماضي، كانت تجارة اللؤلؤ تمثل جزءاً كبيراً من اقتصاد البلاد - حيث توظف نحو 50 ٪ من السكان.

يشرح غطاس اللؤلؤ والبائع السابق إبراهيم عبد الله كيف سيتم فصل اللؤلؤ وفرزه وتسعيره في نهاية المطاف: "يفصل بائع اللؤلؤ اللآلئ ويجمعها ويفصلها إلى قطع كبيرة وصغيرة ويفحصها إذا كانت كلها في حالة جيدة. بعد ذلك لديهم الميزان والتوازن ووزن اللآلئ ". كلما كبرت اللؤلؤة، زادت قيمتها.

كان الرجال الذين يغوصون بحثاً عن اللؤلؤ يقومون بمهام قد تستمر لأشهر، حيث يبحرون عبر المحيط في قوارب خشبية تُعرف باسم المراكب الشراعية.

قارب الداو David Harding

حالياً، يتم استئجار القوارب من قبل السياح والسكان المحليين على حد سواء، إنهم يحرصون على الحصول على جزء من التاريخ والاستمتاع بقضاء يوم في الإبحار في الخليج العربي.

الغوص بحثاً عن اللؤلؤ لم يعد مصدراً رئيسياً للدخل. لكن المحيطات وصيد الأسماك والمراكب الشراعية لا تزال تحتل مكانة خاصة في ثقافة قطر.