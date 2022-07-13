رئيس الإمارات محمد بن زايد يقول إن بلاده ستواصل دعم أمن الطاقة العالمي

قال الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء، إن بلاده ستواصل دعم أمن الطاقة العالمي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف الشيخ محمد، في أول خطاب للأمة ينقله التلفزيون منذ توليه رئاسة البلاد في مايو/أيار خلفا لأخيه الراحل، أن الإمارات ستمد يد الصداقة إلى جميع الدول التي تتشارك في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل.

وفي خطابه الموجه إلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، سلط بن زايد الضوء على منهج دولة الإمارات وما تتطلع إلى تحقيقه خلال العقود المقبلة.

وشدد على أنه مهمة دولته "هي تأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل".

وأضاف بن زايد أن بلاده مستمرة في مد يد التعاون إلى جميع الشعوب في العالم، دون النظر إلى عرق أو لون أي منها.

ولفت إلى أن "دولة الإمارات ستستمر عونًا للسلام في العالم وعونًا للشقيق والصديق، وسنستمر في نهجنا الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة المتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل بين دول العالم، لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع".