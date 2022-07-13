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أوكرانيا

فيديو: جنود أوكرانيون ينفذون عملية لتحرير خمسة رهائن في خيرسون

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بقلم:  يورونيوز
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جندي أوكراني في نقطة تفتيش في مدينة خيرسون - أرشيف
جندي أوكراني في نقطة تفتيش في مدينة خيرسون - أرشيف   -   حقوق النشر  Petro Zadorozhnyy/AP

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها نفذت عملية في منطقة خيرسون لتحرير خمسة مواطنين أوكرانيين من الأسر.

وفي مقطع فيديو نشرته إدارة المخابرات بالوزارة يوم الثلاثاء، يظهر مجموعة من الجنود الأوكرانيين وهم يدخلون مبنى ويقومون بعملية التفتيش والفحص للغرف وبعض الحقائب والأشياء التي تمت مصادرتها.

قالت الوزارة إن جنديا وضابط شرطة وثلاثة مدنيين محتجزون، وأن أحدهم أصيب بجروح خطيرة.

لم تتمكن وكالة الأسوشييتد برس من التحقق بشكل مستقل من التاريخ أو الموقع أو الظروف التي تم بموجبها تصوير الفيديو الذي أصدرته الوزارة.