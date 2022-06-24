غزو أوكرانيا: الجيش الأوكراني يتلقى الأوامر للانسحاب من سيفيرودونيتسك

تشدّد القوات الروسية حصارها لجيب المقاومة الأوكرانية دونباس حول مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك الصناعيتين الاستراتيجيتين الواقعتين في منطقة لوغانسك التي دمرها تبادل القصف المدفعي.

تُشكّل ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك خطوة أساسيّة للروس في خطّتهم للسيطرة على دونباس، وهو حوض ناطق باللغة الروسيّة ويُسيطر عليه جزئيًا انفصاليّون موالون لموسكو منذ 2014.

وكتب حاكم لوغانسك سيرغي غايداي صباح الخميس على تلغرام أنّ الروس "يزيدون هجماتهم لمحاصرة فرقنا". وأشار إلى أنّ القوّات الروسيّة استولت على بلدتيْ لوسكوتيفكا وراي-أوليكساندريفكا على بعد بضعة كيلومترات من ليسيتشانسك، إضافة إلى هجومها على سيروتيني القريبة من سيفيرودونيتسك.

وأكّد ممثّل الانفصاليّين الموالين لروسيا أندري ماروتشكو الخميس أنّ المقاومة الأوكرانية في ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك "غير مجدية".