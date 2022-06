غزو أوكرانيا: الجيش الأوكراني يتلقى الأوامر للانسحاب من سيفيرودونيتسك

06:34

روسيا تستعيد ضفة نهر إينهولتس

لفت المعهد الأميركي لدراسة الحرب Institute for the Study of War إلى أن القوات الروسية استعادت على ما يبدو الضفة الشرقية لنهر إينهوليتس الواقع بين ميكولايف التي ما زالت تحت سيطرة الأوكرانيين، وخيرسون شرقا التي يحتلها الروس.

وتوقف العمل في ميناءي ميكولايف وأوديسا منذ بداية النزاع، ما شل حركة النقل البحري للمواد الأولية الزراعية التي كانت طريق التصدير الرئيسي لأوكرانيا.

لكنّ الحصار الطويل يمكن أن تكون له عواقب خطرة على الغذاء في دول كثيرة تعتمد على الحبوب الأوكرانية والأسمدة الروسية.