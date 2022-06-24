غزو أوكرانيا: الجيش الأوكراني يتلقى الأوامر للانسحاب من سيفيرودونيتسك

غزو أوكرانيا: الجيش الأوكراني يتلقى الأوامر للانسحاب من سيفيرودونيتسكمحادثة
تشدّد القوات الروسية حصارها لجيب المقاومة الأوكرانية دونباس حول مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك الصناعيتين الاستراتيجيتين الواقعتين في منطقة لوغانسك التي دمرها تبادل القصف المدفعي.
تُشكّل ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك خطوة أساسيّة للروس في خطّتهم للسيطرة على دونباس، وهو حوض ناطق باللغة الروسيّة ويُسيطر عليه جزئيًا انفصاليّون موالون لموسكو منذ 2014.
وكتب حاكم لوغانسك سيرغي غايداي صباح الخميس على تلغرام أنّ الروس "يزيدون هجماتهم لمحاصرة فرقنا". وأشار إلى أنّ القوّات الروسيّة استولت على بلدتيْ لوسكوتيفكا وراي-أوليكساندريفكا على بعد بضعة كيلومترات من ليسيتشانسك، إضافة إلى هجومها على سيروتيني القريبة من سيفيرودونيتسك.
وأكّد ممثّل الانفصاليّين الموالين لروسيا أندري ماروتشكو الخميس أنّ المقاومة الأوكرانية في ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك "غير مجدية".
حاكم: القوات الأوكرانية ستضطر لمغادرة سيفيرودونيتسك
قال حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي الجمعة إن القوات الأوكرانية ستضطر إلى الانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في شرق البلاد، بعد قتال شرس مع الروس متواصل منذ أسابيع.
وأوضح الحاكم سيرهي غايداي عبر تلغرام "ستضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى الانسحاب من سيفيرودونيتسك. تلقت الأوامر للقيام بذلك".
وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني "البقاء في مواقع تحولت إلى حطام على مدى عدة أشهر فقط من أجل البقاء هناك ليس منطقيا".
حاكم: أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي على ليسيتشانسك
قال حاكم منطقة لوغانسك يوم الجمعة إن القوات الأوكرانية تصدت لهجوم روسي على الضواحي الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك، وهي آخر مدينة تحت السيطرة الأوكرانية الكاملة في المنطقة.
وكتب سيرهي غايداي على تطبيق تيليغرام للرسائل أن روسيا سيطرت على قرية ميكولايفكا، الواقعة بالقرب من طريق سريع رئيسي يؤدي إلى ليسيتشانسك، والتي كانت مسرحا لقتال عنيف.
وأضاف أن القتال مستمر في مدينة سيفيرودونيتسك حيث تتقدم قوات روسيا ببطء منذ عدة أسابيع.
روسيا تستعيد ضفة نهر إينهولتس
لفت المعهد الأميركي لدراسة الحرب Institute for the Study of War إلى أن القوات الروسية استعادت على ما يبدو الضفة الشرقية لنهر إينهوليتس الواقع بين ميكولايف التي ما زالت تحت سيطرة الأوكرانيين، وخيرسون شرقا التي يحتلها الروس.
وتوقف العمل في ميناءي ميكولايف وأوديسا منذ بداية النزاع، ما شل حركة النقل البحري للمواد الأولية الزراعية التي كانت طريق التصدير الرئيسي لأوكرانيا.
لكنّ الحصار الطويل يمكن أن تكون له عواقب خطرة على الغذاء في دول كثيرة تعتمد على الحبوب الأوكرانية والأسمدة الروسية.
حزمة جديدة من المساعدات الأميركية
أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ الولايات المتحدة سترسل دفعة جديدة من المساعدات العسكريّة لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار، تشمل مزيدًا من أنظمة الصواريخ لاستخدامها ضدّ القوّات الروسيّة.
وقال المتحدّث باسم البيت الأبيض جون كيربي إنّ "هذه الحزمة تضمّ أسلحة ومعدّات بينها أنظمة راجمات صواريخ فائقة الحركة +هيمارس+"، إضافة الى ذخائر وصواريخ بالآلاف وزوارق دوريّة".