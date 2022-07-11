أوكرانيا تنتقد كندا وألمانيا بسبب إمدادات الغاز الروسي والجيش الأوكراني يحضر هجوماً مضاداً في الجنوب

أوكرانيا تنتقد كندا وألمانيا بسبب إمدادات الغاز الروسي والجيش الأوكراني يحضر هجوماً مضاداً في الجنوبمحادثة
قال الجيش الأوكراني إن الجيش الروسي هاجم مواقع قرب بلدة سلوفيانسك في دونيتسك لكنها اضطر للانسحاب، كما ذكر أن القوات الروسية شنت هجوماً بصواريخ كروز على مدينة خاركيف الشمالية الشرقية من جانبها من الحدود.
ورجّحت الاستخبارات البريطانية الأحد أن يكون الجيش الروسي حقق تقدماً "ضئيلاً" في محيط بوسبانا، وأضافت أنه يعمل حالياً على السيطرة على الطريق السريع الذي يربط بين خاركيف وإقليم دونيتسك.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت حظيرتي طائرات قرب بلدة كوستيانتينيفكا في دونيتسك تضمان مدافع هاوتزر الأمريكية من طراز إم-777 التي قالت إنها كانت تستخدم في قصف مناطق سكنية في دونيتسك.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين انفصاليين قولهم يوم الأحد إن الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك باستخدام مدافع عيار 155 ملم منذ الصباح مما أسفر عن إصابة اثنين من السكان. وفي الجنوب، قالت قيادة الجيش الأوكراني إن القوات أطلقت الصواريخ ونيران المدفعية على مواقع روسية منها مستودعات ذخيرة في منطقة توشرنوبيافكا.
أبرز مستجدات الحرب في أوكرانيا
مقتل 3 وإصابة 22 في قصف روسي على خاركيف
قال الحاكم المحلي إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 22 شخصاً آخرين الإثنين في قصف روسي لمدينة خاركيف الواقعة في شمال شرق أوكرانيا. وقال مسؤول من مكتب الرئيس إن مناطق سكنية قُصفت بصواريخ أطلقتها روسيا من قاذفات متعددة الفوهات على خاركيف.
وتنفي روسيا، التي غزت أوكرانيا يوم 24 فبراير-شباط، استهداف المدنيين.
عملاق الطاقة الإيطالي يعلن أن غازبروم الروسية خفضت مجدداً شحنات الغاز التي يستلمها بمقدار الثلث
أعلن عملاق الطاقة الإيطالي "إني"، الإثنين، أن شركة غازبروم الروسية خفضت مرة جديدة، بمقدار الثلث، شحناتها من الغاز الطبيعي المخصصة لإيطاليا.
وفي بيان نشرته صباح اليوم، قالت الشركة إنها استلمت هذا الإثنين 21 مليون متر مكعب من الغاز فقط، مقارنة بمعدل بلغ نحو 32 مليون متر مكعب كانت تصلها في الأيام الأخيرة.
ويصل جزء من إمدادات "غازبروم" من الغاز إلى إيطاليا عبر "خط أنابيب الغاز العابر للنمسا" Trans Austria Gas Pipeline "TAG"، ويصل جزء آخر عبر "نورد ستريم 1" الذي أغلق رسميا جرّاء أعمال صيانة سنوية.
وهناك مخاوف من إمكانية امتناع "غازبروم" عن استئناف ضخ الغاز نظرا لتدهور العلاقات بين روسيا والغرب إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن شأن إغلاق طويل الأمد أن يسدد ضربة موجعة لدول الاتحاد الأوروبي، خصوصا ألمانيا، ويعمّق أزمة الطاقة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار قبيل فصل الشتاء في أوروبا نتيجة عدم ضمان وصول الإمدادات.
ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي على مبنى سكني في أوكرانيا إلى 18
قالت خدمات الطوارئ إن عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي الذي أصاب مبنى سكنياً من خمسة طوابق في شرق أوكرانيا في مطلع الأسبوع ارتفع إلى 18 الإثنين وما زال رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للوصول إلى ناجين تحت الأنقاض.
وقالت الخدمة إن رجال الإنقاذ على اتصال صوتي بشخصين محاصرين تحت أنقاض المبنى الواقع في بلدة تشاسيف يار بمنطقة دونيتسك التي تعرضت للقصف في وقت متأخر من مساء يوم السبت.
وأضافت "بحلول الساعة 08:45 يوم 11 يوليو... لقي 18 شخصا حتفهم وتم إنقاذ ستة من تحت الأنقاض وإزالة حوالي 137 طنا من الحطام".
وتنفي روسيا، التي غزت أوكرانيا فيما تسميها عملية عسكرية خاصة، استهداف المدنيين.
ليتوانيا توسّع القيود التجارية عبر أراضيها إلى كالينينغراد الروسية
قال متحدث باسم الجمارك الليتوانية لرويترز، في خطوة يكاد يكون من المؤكد أنها ستثير غضب موسكو، وربما تدفعها إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية، وسعت ليتوانيا الإثنين قائمة القيود المفروضة على التجارة عبر أراضيها إلى منطقة كالينينغراد الروسية.
وقال المتحدث إن السلع التي تم فرض عقوبات جديدة عليها اعتباراً من صباح الإثنين تشمل الخرسانة والخشب والكحول والمواد الكيميائية الصناعية القائمة على الكحول.
لمعرفة المزيد عن مقاطعة كالينينغراد الروسية التي لا حدود برية لها معر روسيا يمكنك الضغط على الرابط أدناه:
زيلينسكي ينفي أن تكون القوات الروسية أوقفت هجماتها مؤقتاً في دونباس
نفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينيسكي، خلال كلمته الليلية، أن تكون القوات الروسية علقت أعمالها العسكرية مؤقتاً بعد السيطرة على منطقة لوهانسك، قائلاً إن "الغارات الجوية الـ34 التي نفذها الطيران الروسي في مناطق مختلفة من البلاد دليل على ذلك".
وأضاف زيلينسكي أن الجيش الأوكراني لا يزال صامداً، وصدّ هجمات على محاور مختلفة.
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه يجب القيام بالكثير بعدُ حتى "يجبر الجيش الروسي على إيقاف عملياته"، متهماً روسيا باستهداف المدنيين عمداً ومتوعداً بمحاسبة "كل مجرم روسي".
أوكرانيا تقول إنها ستشنّ هجوماً مضاداً في الجنوب وتحث المدنيين في خيرسون على إخلاء المنطقة
حثت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني الأحد المدنيين في منطقة خيرسون الجنوبية التي تحتلها روسيا على إخلاء المنطقة على نحو عاجل وذلك في الوقت الذي تستعد فيه القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم مضاد هناك.
وفقدت أوكرانيا السيطرة على معظم منطقة خيرسون الواقعة على البحر الأسود، بما في ذلك عاصمتها التي تحمل اسمها، في الأسابيع الأولى بعد الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.
من الواضح أنه سيكون هناك قتال وسيكون هناك قصف مدفعي... ولذلك نحث (الناس) على الإخلاء بشكل عاجل ( إيرينا فيريتشوك نائبة رئيس الوزراء للتلفزيون الوطني)
وأضافت أنها لا تستطيع أن تقول متى سيحدث الهجوم المضاد على وجه الدقة.
وتقول سلطات خيرسون التي نصبتها موسكو إنها تريد إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا، لكنها لم تحدد موعداً بعد. ويقول الكرملين إن مستقبل المنطقة يجب أن يقرره سكانها.
تشمل منطقة خيرسون مدينة خيرسون، التي كان عدد سكانها قبل الحرب قرابة 300 ألف نسمة. ولا يُعرف عدد سكان المدينة الذين ما زالوا هناك.
أوكرانيا تعبر عن "خيبة أملها الشديدة" تجاه قرار كندا تسليم توربين لألمانيا
عبرت وزارتا الطاقة والخارجية الأوكرانيتان يوم الأحد عن "خيبة أملهما الشديدة" إزاء قرار كندا تسليم توربين روسي، خضع للصيانة في منشأة في كندا تعود لشركة سيمنز الألمانية، إلى ألمانيا.
يعد التوربين ضرورياً لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي (نورد ستريم 1) الذي تستخدمه شركة غازبروم الروسية لإمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي (رويترز)
ودعت الوزارتان، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة، الحكومة الكندية إلى العدول عن قرارها. وذكر البيان أن إعادة التوربين ستكون بمثابة تعديل العقوبات المفروضة على موسكو "بما يتوافق مع أهواء روسيا".
بسبب هذا الموضوع تحديداً، انتقدت كييف برلين بشدة الأسبوع الماضي، حيث قال مسؤول أوكراني إن ألمانيا "تستسلم للابتزاز الروسي".
من جهتها قالت سيمنز إنها تهدف إلى إرسال التوربين إلى ألمانيا في أقرب وقت ممكن، ووصفت الخطوة بالضرورية.
وقالت سيمنز للطاقة في بيان "قرار التصدير السياسي هو خطوة أولى ضرورية ومهمة لتسليم التوربين. حالياً، يعمل خبراؤنا بشكل مكثف على جميع الموافقات الرسمية الإضافية والخدمات اللوجستية".
وأضافت "من بين أمور أخرى ، يشمل ذلك إجراءات مراقبة الصادرات والواردات المطلوبة قانونا. وهدفنا هو نقل التوربين إلى مكان تشغيله في أسرع وقت ممكن".
أما في في ألمانيا، فقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين ترحب "بقرار أصدقائنا وحلفائنا الكنديين".
مقتل ما لا يقتل عن 15 شخصاً في قصف روسي على منطقة دونيتسك
قال مسؤولون محليون الأحد إن ما لا يقل عن 15 شخصاً لقوا حتفهم ويُخشى أن يكون أكثر من 20 آخرين محاصرين بعد أن ضربت صواريخ روسية من طراز أوراغان مبنى سكنياً من خمسة طوابق في منطقة دونيتسك الأوكرانية، فيما كان رجال الإنقاذ يشقون طريقهم بين الأنقاض.
وقال حاكم دونيتسك بافلو كيريلينكو إن المبنى السكني الذي تم قصفه مساء السبت يقع في بلدة تشاسيف يار. وأفادت خدمة الطوارئ الإقليمية بأن عدد القتلى بلغ 15 بعد ظهر يوم الأحد.
وقال كيريلو تيموشينكو نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني على تيليجرام إنه تم إنقاذ ستة أشخاص من تحت الأنقاض في تشاسيف يار وإن 23 شخصا، من بينهم طفل، مازالوا تحت الأنقاض.