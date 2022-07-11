أوكرانيا تنتقد كندا وألمانيا بسبب إمدادات الغاز الروسي والجيش الأوكراني يحضر هجوماً مضاداً في الجنوب

قال الجيش الأوكراني إن الجيش الروسي هاجم مواقع قرب بلدة سلوفيانسك في دونيتسك لكنها اضطر للانسحاب، كما ذكر أن القوات الروسية شنت هجوماً بصواريخ كروز على مدينة خاركيف الشمالية الشرقية من جانبها من الحدود.

ورجّحت الاستخبارات البريطانية الأحد أن يكون الجيش الروسي حقق تقدماً "ضئيلاً" في محيط بوسبانا، وأضافت أنه يعمل حالياً على السيطرة على الطريق السريع الذي يربط بين خاركيف وإقليم دونيتسك.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت حظيرتي طائرات قرب بلدة كوستيانتينيفكا في دونيتسك تضمان مدافع هاوتزر الأمريكية من طراز إم-777 التي قالت إنها كانت تستخدم في قصف مناطق سكنية في دونيتسك.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين انفصاليين قولهم يوم الأحد إن الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك باستخدام مدافع عيار 155 ملم منذ الصباح مما أسفر عن إصابة اثنين من السكان. وفي الجنوب، قالت قيادة الجيش الأوكراني إن القوات أطلقت الصواريخ ونيران المدفعية على مواقع روسية منها مستودعات ذخيرة في منطقة توشرنوبيافكا.

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