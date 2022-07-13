شاهد: بايدن يزور النصب التذكاري للهولوكوست "ياد فاشيم" ويضع إكليلا من الزهور

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن النصب التذكاري للهولوكوست ياد فاشيم في القدس، ووضع إكليلا من الزهور في مراسيم أقيمت بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد وعدد من المسؤولين الإسرائيليين. وتحدث بايدن في نهاية الحفل مع الناجين من المحرقة رينا كوينت وجيزيل (جيتا) سيكوفيتش.

بدأ بايدن اليوم جولته إلى الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يصل الجمعة إلى المملكة العربية السعودية. حيث ستقوم الطائرة الرئاسة بأول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية وسط جهود لبناء علاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.