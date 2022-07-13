English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
إسرائيل

شاهد: بايدن يزور النصب التذكاري للهولوكوست "ياد فاشيم" ويضع إكليلا من الزهور

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
euronews_icons_loading
بايدن يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للهولوكوست - القدس 13/07/2022
بايدن يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للهولوكوست - القدس 13/07/2022   -   حقوق النشر  AP Photo

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن النصب التذكاري للهولوكوست ياد فاشيم في القدس، ووضع إكليلا من الزهور في مراسيم أقيمت بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد وعدد من المسؤولين الإسرائيليين. وتحدث بايدن في نهاية الحفل مع الناجين من المحرقة رينا كوينت وجيزيل (جيتا) سيكوفيتش.

بدأ بايدن اليوم جولته إلى الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يصل الجمعة إلى المملكة العربية السعودية. حيث ستقوم الطائرة الرئاسة بأول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية وسط جهود لبناء علاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.