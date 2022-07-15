ما تفاصيل الدعم الذي سيقدمه بايدن للفلسطينيين؟ أبرز النقاط وفقاً للبيت الأبيض

نشر البيت الأبيض على موقعه الرسمي وثيقة لبعض التفاصيل المتعلقة بمبادرات الرئيس الأميركي جو بايدن لدعم الشعب الفلسطيني والتي من المقرر أن يعلن عنها خلال زيارته إلى الضفة الغربية اليوم الجمعة.

وتشمل هذه المبادرات: تعزيز الرعاية الصحية والتكنولوجيا، ودعم الاتصال الرقمي الجيل الرابع 4G الذي طال انتظاره في غزة والضفة الغربية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، والحد من انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز الحوار لدعم السلام.

وسيعلن بايدن أيضاً عن تبرعات جديدة مجموعها 316 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني. إضافة لذلك، أكثر من نصف مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة للشعب الفلسطيني منذ أن أعادت إدارة بايدن التمويل الذي تشتد الحاجة إليه للفلسطينيين.