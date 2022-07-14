هل يتطرق بايدن إلى قضية خاشقجي خلال لقاء ولي العهد بن سلمان؟

رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، الالتزام بطرح جريمة قتل الصحافي السابق في واشنطن بوست، جمال خاشقجي، عندما يلتقي بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في السعودية.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد: دائماً ما أطرح المسائل الإنسانية. ولكن موقفي من قضية خاشقجي كان واضحاً للغاية. إذا كان هناك أحد لم يفهم موقفي في السعودية أو في أي مكان آخر، فهذا يعني أنه لم يكن مطلعاً (على موقفي).

وأشار الرئيس الديمقراطي إلى أن الغاية من زيارته إلى المملكة "أوسع"، وهو يتعلق بإعادة رسم الدور الأمريكي في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يحضر بايدن قمة لمجلس التعاون الخليجي، الذي يضم عدة بلدان عربية.

وأوضح بايدن أن بإمكان الولايات المتحدة أن تستمر بقيادة المنطقة وألا تترك فراغاً تملأه الصين أو روسيا ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية وكثير من البلدان الأخرى.

وكان جمال خاشقجي صحافياً في واشنطن بوست الأمريكية عندما قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، وقالت أرملته مؤخراً لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية أنها تلقت التزاماً من مسؤولين أمريكيين مفاده أن بايدن سيذكر (خاشقجي) أمام ولي العهد خلال لقائهما.