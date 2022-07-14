شاهد: قبيل وصول بايدن.. عمال مدينة بيت لحم يقومون بتنظيف ساحة المهد

أعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات، أنه تم نشر 1500 عنصر أمن في بيت لحم لتأمين زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إلى المدينة الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وظهر عمال بلدية بيت لحم والتي تعد من أقدم البلديات في فلسطين وهم يقومون بتنظيف الرصيف في ساحة المهد، بالقرب من كنيسة المهد، أقدس مكان ديني مسيحي.

وعلقت الأربعاء في المدينة لوحة كبيرة كتب عليها بالأحمر وباللغة الانجليزية "السيد الرئيس، هذا هو الفصل العنصري"، وهي تهمة يوجهها الفلسطينيون لإسرائيل.

وبحسب ارزيقات، ستغلق كنيسة المهد يوم الجمعة أمام السياح لعدة ساعات.

ومن المفترض أن يلتقي بايدن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة، قبل أن يتوجه الى السعودية التي وصفها في 2018 بالدولة "المنبوذة" في أعقاب مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

ووصل بايدن (79 عاما) يوم الأربعاء إلى إسرائيل في رحلة شرق أوسطية، وكان في انتظاره في مطار بن غوريون قرب تل أبيب نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لابيد ومسؤولون إسرائيليون آخرون.

وحضر الرئيس الأمريكي عرضاً قدّمته إسرائيل حول قدراتها الدفاعية المضادّة للصواريخ، بما في ذلك نظام "القبة الحديدية"، و"الشعاع الحديدي" وهو جهاز جديد يعمل بالليزر لصد الطائرات المسيّرة. وتعتبر إسرائيل هذا الجهاز أساسيا في مواجهة ترسانة إيران من تلك الطائرات.