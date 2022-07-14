مسؤولون: رئيس سريلانكا يستقل طائرة للخطوط السعودية إلى سنغافورة ثم إلى المملكة

قال مسؤولون في جزر المالديف، اليوم، الخميس، إن رئيس سريلانكا، جوتابايا راجاباكسا، سيستقل طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى سنغافورة ثم إلى السعودية، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

وكان الرئيس فرّ إلى المالديف على متن طائرة عسكرية بسبب الاحتجاجات صباح الأربعاء.

ومنذ الأمس، قال مصدر حكومي في سريلانكا لرويترز إن الرئيس السريلانكي سيتوجه إلى سنغافورة مع استمرار الاحتجاجات في كولومبو، ولكنه لم يذكر المملكة العربية السعودية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الأمر، إن راجاباكسا ربما يرسل استقالته إلى رئيس البرلمان السريلانكي بعد وصوله إلى سنغافورة.

في السياق، أعلن المتظاهرون المعارضون للحكومة صباح الخميس، والذين اقتحموا منزل الرئيس غوتابايا راجاباكسا نهاية الأسبوع الماضي، أنهم سيغادرون المباني الرئاسية التي اقتحموها. وقالت متحدثة باسم المتظاهرين "سننسحب بسلام من القصر الرئاسي وأمانة الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء فوراً، لكن سنواصل كفاحنا".

وكان المتظاهرون رفضوا تعيين رئيس الوزراء، رانيل ويكريميسنغ، رئيساً بالإنابة، بحسب إجراء ينصّ الدستور عليه، واقتحموا مكتبه، الأربعاء. ورداً على ذلك أمر ويكريميسنغ، الجيش والشرطة بـ"إعادة إرساء النظام" في تصريح متلفز، وأعلنت البلاد حالة الطوارئ.