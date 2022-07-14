ناد سعودي يعرض مبلغا مهولا لضم رونالدو ما سيجعل اللاعب البرتغالي الأغلى في العالم

يبدو أن بحث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نادٍ جديد في أوروبا لم يصل إلى نتيجة مرضية. وبحسب ما ورد في الصحف، رفضت أندية مثل بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بالفعل فرصة التوقيع معه بينما لم يُبد تشيلسي اهتماما شديدا لذلك.

ومع كل ذلك، فقد تم تداول خبر تلقي النجم العالمي عرضا محيّرا للعقل ومغريا جدا من أحد الأندية في المملكة العربية السعودية.

يتطلع رونالدو، الذي انضم إلى مانشستر يونايتد العام الماضي، إلى ترك فريق أولد ترافورد من أجل مواصلة السعي وراء الألقاب الكبيرة في نادٍ يمكنه المنافسة على جميع الألقاب الكبرى. ومع احتلال يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لن يستطيع رونالدو اللعب حتى في دوري أبطال أوروبا إذا بقي في النادي.

وعلى الرغم من أن الأولوية بالنسبة للاعب، البالغ من العمر 37 عاما، لا تزال في العثور على نادٍ كبير آخر في أوروبا، إلا أن عرضا بقيمة 300 مليون يورو قد يراه مربحا للغاية من نادٍ في المملكة العربية السعودية، وفقا لموقعي"tvi" و"CNN" البرتغالية.

وبموجب العقد، من المفترض أن يحصل رونالدو على 250 مليون يورو على مدار موسمين، و125 مليون يورو في كل موسم، ولم يتم الكشف عن اسم النادي السعودي بعد.

وفي صيف 2018، انتقل رونالدو في صفقة تاريخية من ريال مدريد الى يوفنتوس، ثم عاد إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي، لكن حتى في هذه الحالة لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة له، في انتظار ما سيشهده مساره المهني الناجج من تغيرات ومفاجآت.