شاهد: بايدن يصافح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقبضة اليد خلال زيارته للسعودية

أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي السعودي الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يصافح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقبضة اليد خلال زيارة للسعودية يتابع فيها المحللون لغة الجسد والكلمات المتبادلة، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى إعادة ضبط العلاقات بين البلدين.

ومن المتوقع أن يناقش بايدن خلال الزيارة قضية حقوق الإنسان وهي من عدة قضايا تسببت في تصدع العلاقات بين الرياض وواشنطن بعد أن خلصت أجهزة المخابرات الأمريكية إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعطى موافقة مباشرة على قتل الصحفي في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي عام 2018. وينفي ولي العهد أي دور له في مقتل خاشقجي.

وينفي المسؤولون السعوديون تورط الأمير الشاب، ويقولون إن مقتل خاشقجي نتج من عملية نفذتها عناصر "مارقة"، لكنها شوهت بشدة سمعته كقائد مصلح في بلد محافظ.

ويبدو الآن أن بايدن مستعد لإعادة التعامل مع دولة كانت حليفا استراتيجيًا رئيسيًا للولايات المتحدة لعقود، وموردا رئيسيًا للنفط ومشتريا متعطشًا للأسلحة.

وتريد واشنطن أن تقنع أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم بأن تفتح الباب لزيادة انتاج النفط لخفض أسعار المحروقات المرتفعة على خلفية الغزو الروسي لاوكرانيا، الأمر الذي يهدد فرص الديموقراطيين في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.