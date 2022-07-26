ولي العهد السعودي يقول إن مشروع نيوم سيجمع رأسمال بنحو 500 مليار ريال

ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية يوم الثلاثاء أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال إن الحكومة ستجمع رأسمال بنحو 500 مليار ريال في 2027 وتلجأ إلى السوق لجمع 200-300 مليار أخرى لمشروع مدينة نيوم المستقبلية.

وأضاف ولي العهد في تصريحات للصحفيين أن نيوم ستعتمد على الدعم الحكومي حتى 2030 وبعد ذلك ستكون مستدامة.

وقال الأمير محمد إن نيوم ستُضيف ما لا يقل عن تريليون ريال لحجم سوق الأسهم السعودية.

كما أوضح محمد بن سلمان، أنه ما زال العمل على معدل العائد الداخلي، وأنه سيكون ما بين 9 إلى 16%، مشيرا إلى أن نيوم ستطرح للاكتتاب العام في 2024.

وحول استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مشروع نيوم بـ 600 مليار دولار، قال ولي العهد: " الـ 600 مليار تأتي من الصناديق السيادية، والاكتتاب العام، والقطاع الخاص العالمي، وذلك هو التحدي الأخير الذي سنتجاوزه خلال السنتين القادمتين".

وبين بن سلمان، أن إجمالي الاستثمار في المرحلة الأولى لـ "نيوم" سيكون 1.2 ترليون ريال.

وأكد ولي العهد أن الأهداف كبيرة لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم على "الكوكب"، مضيفا أن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستطرح للاكتتاب العام بحلول 2024.

وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن "نيوم" ستضيف ترليون ريال لحجم سوق الأسهم السعودية، على الأقل 1.2 ترليون في البداية والإجمالي سيزيد بعد استكمال المشروع قد تصل لأكثر من 5 ترليون ريال.

وحول عدد سكان "نيوم"، قال ولي العهد أن المرحلة الأولى بدأت، وستنجز بحلول 2030 وسيكون عدد السكان حينها 1.5 مليون، و 9 ملايين نسمة بحلول 2045.

وبين بن سلمان، أنه بحلول 2030 "نتطلع إلى أن يصل سكان المملكة من 50 إلى 60 مليون نسمة، 25 مليون سعودي و25 مليون وافد، فيما سيكون الحد الأقصى للرياض هو 25 مليون نسمة، في حين ستعتني "نيوم" بـ 10 ملايين".

وحول النقل، قال ولي العهد: "نحن نتحدث مع كل الشركات حول العالم، نحاول أن نجعله الأكثر فاعلية والأفضل سعرا".

وذكر الأمير محمد بن سلمان، أنه حتى عام 2030 ستعتمد "نيوم" على الدعم الحكومي، بعد ذلك ستكون مستدامة، وفي الربع الرابع من هذا العام 2022 سنبدأ بإشراك كبار المستثمرين، كما أفادت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية.