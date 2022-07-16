توقيف شاب فرنسي خلال اختبار القيادة لأنه كان تحت تأثير المُخدر

ألقي القبض على شاب في الـ21 من العمر في حادثة لا يمكن توقعها في ضواحي مدينة ليون جنوب شرق فرنسا، حين قامت دورية شرطة بإيقافه وفحصه وفحص السيارة التي تعود لمدرسة لتعليم القيادة، في ضاحية سان بريست.

فحص القيادة، الذي كان يجب أن يكون بمثابة فرصة مثالية للحصول على الرخصة، تحول إلى حجز بالنسبة للشاب.

فعند زاوية أحد شوارع ليون، تم توقيف الشاب المتمرن الذي قالت الشرطة "إن عينيه كانتا تبرقان" حيث طرح عليه عناصر الدورية بعض الأسئلة. وقال مسؤول في جهاز الشرطة "إنه أجاب ببطء وبصعوبة".

وما كان من ممثلي الأمن إلا أن أخضعوا الشاب المولود في مدينة برون لاختبار طبي، فتبين أنه تحت تأثير المخدر.

قبضت الشرطة على هذا الشاب الذي لم تكن له سوابق، ووضتعه في الحجز. واعترف بتناوله المخدرات (الماريجوانا) ليلة اختبار القيادة، وتم استدعاؤه إلى جلسة المحاكمة التي حددت بتاريخ 2 آذار/ مارس 2023.