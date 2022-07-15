الإليزيه: فرنسا والإمارات ستوقعان على اتفاق يضمن إمدادات ديزل لفرنسا

قال مصدر في قصر الإليزيه إن فرنسا والإمارات ستوقعان يوم الاثنين اتفاقا ستضمن بموجبه الإمارات إمدادات ديزل لفرنسا.

وسيتزامن إبرام الاتفاق مع زيارة لباريس يقوم بها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وستشهد أيضا اتفاق البلدين على شراكة استراتيجية عالمية في مجال الطاقة لتحديد مشروعات مشتركة في مجالات مثل الهيدروجين والطاقة النووية.

وتسعى فرنسا ودول أوروبية أخرى لتنويع مصادر الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا وما تبعه من قطع إمدادات الغاز الروسي لأوروبا.

يزور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فرنسا الأسبوع المقبل لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، في أول زيارة رسمية خارجية له منذ أن تولّى منصبه في أيار/مايو الماضي.