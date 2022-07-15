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فرنسا

الإليزيه: فرنسا والإمارات ستوقعان على اتفاق يضمن إمدادات ديزل لفرنسا

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الإليزيه بباريس 2017.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الإليزيه بباريس 2017.   -   حقوق النشر  Thibault Camus/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

قال مصدر في قصر الإليزيه إن فرنسا والإمارات ستوقعان يوم الاثنين اتفاقا ستضمن بموجبه الإمارات إمدادات ديزل لفرنسا.

وسيتزامن إبرام الاتفاق مع زيارة لباريس يقوم بها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وستشهد أيضا اتفاق البلدين على شراكة استراتيجية عالمية في مجال الطاقة لتحديد مشروعات مشتركة في مجالات مثل الهيدروجين والطاقة النووية.

وتسعى فرنسا ودول أوروبية أخرى لتنويع مصادر الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا وما تبعه من قطع إمدادات الغاز الروسي لأوروبا.

يزور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فرنسا الأسبوع المقبل لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، في أول زيارة رسمية خارجية له منذ أن تولّى منصبه في أيار/مايو الماضي.

المصادر الإضافية • رويترز