يونايتد يعلن عن توصله لاتفاق مع أياكس لضم المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس

توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مع أياكس أمستردام الهولندي للحصول من الأخير على خدمات المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مقابل 57.37 مليون يورو (57.87 مليون دولار)، مع وجود عشرة ملايين يورو كحوافز محتملة، وفقا لإعلان من الناديين يوم الأحد.

وقال يونايتد في بيان "يُسعد مانشستر يونايتد أن يعلن عن توصل النادي لاتفاق مع أياكس بشأن انتقال المدافع الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز"، كاشفاً أن الصفقة ستحسم رسمياً بعد تجاوز الفحص الطبي الروتيني ووضع اللمسات الأخيرة على شروط اللاعب إضافة إلى حصوله على تأشيرة العمل في المملكة المتحدة.

وبات مارتينيز الذي انتقل لأياكس في صيف 2019 قادماً من نادي ديفينسا إي جوستيسيا الأرجنتيني، ثالث تعاقدات يونايتد هذا الصيف بعد الظهير الهولندي تيريل مالاسيا وصانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن.

وسيجتمع مارتينيز، اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، مجدداً بمدربه في أياكس الهولندي إريك تن هاغ الذي استلم مهام الاشراف على يونايتد اعتباراً من الموسم الحالي.

ويسعى يونايتد أيضاً إلى ضم لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ المتمسك بالبقاء مع برشلونة الإسباني، رغم توصل الأخير لاتفاق بشأنه مع "الشياطين الحمر" وفق التقارير في إسبانيا وإنجلترا.

ولم يكشف يونايتد عن مدة التعاقد، لكن مصدرا مطلعا على الصفقة قال لرويترز، إن مارتينيز سيوقع عقدا لخمس سنوات، مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.

وتولى تن هاج تدريب مارتينيز لثلاثة مواسم في أياكس بعد انتقال اللاعب إلى هولندا من ديفينسا خوستيسيا الأرجنتيني في مايو/ أيار 2019. وخاض مارتينيز 118 مباراة مع العملاق الهولندي.