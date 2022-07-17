سباق فرنسا للدراجات الهوائية: فيليبسن يفوز بالمرحلة 15 وفينغارد يعاني

فاز البلجيكي ياسبر فيليبسن لأول مرة بمرحلة في سباق فرنسا للدراجات بعدما تفوق على منافسيه في المرحلة 15، بينما عانى يوناس فينغارد متصدر الترتيب العام من يوم سيء يوم الأحد.

وانتزع فيليبسن متسابق ألبسين-ديسينينك الصدارة في توقيت مثالي ليتفوق على مواطنه فاوت فان أيرت والدنماركي مادز بيدرسن صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وقال فيليبسن "هذا أكبر انتصار يمكن أن أحلم به. كنت قريبا في مرات عديدة العام الماضي، وكان هدفنا الفوز هذا العام. كانت هناك القليل جدا من الفرص لمتسابقي السرعة، لذا كان يجب التحلي بالصبر".

وحافظ فينغارد على القميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام لكنه تعرض لحادث وخسر اثنين من زملائه في فريق جامبو-فيسما، حيث انسحب ستيفن كروشفيك بسبب التعرض لحادث، ولم يبدأ بريموش روجليتش المرحلة التي بلغ طولها 202.5 كيلومتر من رودز في ظل عدم تعافيه من إصابات.

ومع وصول الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية، قام المنظمون برش أجزاء من الطريق بالماء لتبريد الأجواء قبل مرور المتسابقين.

وبعد نهاية السباق، ألقى توم بيدكوك متسابق إنيوس بنفسه في نافورة لتقليل آثار الحرارة العالية.

وتعرض فينغارد متصدر الترتيب العام لاصطدام بزميله تيش بينوت، لكنه عاد لمواصلة مشواره ولا يزال يتقدم بفارق دقيقتين و22 ثانية عن تادي بوجاتشر حامل اللقب.

وقال المتسابق البالغ عمره 25 عاما "لم يكن يوما جيدا. لم يكن اليوم هو الأفضل بسبب خروج ستيفن وبريموش".

وأضاف "لا أعرف بالتحديد ما حدث. تعرض تيش لحادث أمامي، ولم يكن بوسعي تجنبه. هذه رياضة الدراجات. تعرضت لكدمات فقط في جانبي الأيسر. أنا بخير لكنه لم يكن يوما جيدا".

وحاول متسابقان فرنسيان، هما أليكسيس جوجار وبنجامين توماس، الهجوم قبل 48 كيلومترا من النهاية، وكان توماس قريبا من الفوز لكنه تراجع في آخر 500 متر، ليستمر انتظار فرنسا للفوز بأول مرحلة خلال النسخة الحالية من السباق.

وسيحصل المتسابقون على راحة من سباق فرنسا يوم الاثنين.