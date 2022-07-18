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المكسيك

في رسالة لبايدن.. رئيس المكسيك يجدد عرضه منح اللجوء إلى أسانج

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الرئيس جو بايدن يلتقي بالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، الثلاثاء 12 يوليو 2022
الرئيس جو بايدن يلتقي بالرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في المكتب البيضاوي للبيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، الثلاثاء 12 يوليو 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الإثنين إنه بعث رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يدافع فيها عن براءة جوليان أسانج ويجدد عرضا سابقاً بمنح اللجوء لمؤسس موقع ويكيليكس.

كانت بريطانيا قد وافقت الشهر الماضي على تسليم أسانج للولايات المتحدة لمواجهة تهم جنائية تتعلق بنشر ويكيليكس لسجلات عسكرية أمريكية سرية وبرقيات دبلوماسية.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي معتاد "تركت رسالة للرئيس عن أسانج توضح أنه لم يرتكب أي جريمة خطيرة ولم يتسبب في وفاة أحد، ولم ينتهك أيا من حقوق الإنسان وأنه مارس حريته وأن اعتقاله سيمثل إهانة دائمة لحرية التعبير".

وقال لوبيز أوبرادور في وقت سابق هذا العام إنه كان عرض أيضا حق اللجوء على أسانج في رسالة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أن يترك منصبه ومجددا في بداية رئاسة بايدن عام 2021.

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ووصف لوبيز أوبرادور أسانج الشهر الماضي بأنه "أفضل صحفي في عصرنا".