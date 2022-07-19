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المغرب

المغرب يحكم بالسجن 11 شهراً على 33 مهاجراً حاولوا دخول جيب مليلية الشهر الفائت

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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يتسلق المهاجرون السياج الفاصل بين جيب مليلية الإسباني والمغرب، الجمعة 24 يونيو 2022
يتسلق المهاجرون السياج الفاصل بين جيب مليلية الإسباني والمغرب، الجمعة 24 يونيو 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

حكم القضاء المغربي الثلاثاء على 33 مهاجراً إفريقياً بالسجن 11 شهراً لكلّ منهم بتهمة "الدخول غير القانوني" إلى المغرب، بعد محاولة دخول دامية إلى جيب مليلية في نهاية حزيران/يونيو، حسبما قال محامي الدفاع عنهم لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي خالد أمعيزا لوكالة فرانس برس "قضت محكمة الناظور الابتدائية اليوم (الثلاثاء) على جميع المهاجرين (الـ33) بالسجن 11 شهراً لكلّ منهم".

وأضاف المحامي "إنه حكم قاسٍ جداً نظراً لعناصر الملفّ وظروف الوقائع"، مشيراً إلى نيته في الاستئناف.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور "نتمنى أن يتم مراجعة هذا الحكم القاسي في المرحلة الاستئنافية".

وكان المهاجرون الـ33 ملاحقين بتهم "الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي" و"العنف ضدّ موظفين عموميين" و"التجمهر المسلّح" و"العصيان".

وتم تأجيل محاكمة كانت قد بدأت في 13 تموز/يوليو لمجموعة ثانية مؤلفة من 29 مهاجراً غير شرعيين، بينهم قاصر، إلى 27 تموز/يوليو، في محكمة الناظور. ويُحاكم هؤلاء بنفس التهم، إضافة إلى تهمة "الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج".

والمتّهمون الـ62 هم من ضمن نحو ألفيْ مهاجر معظمهم سودانيون حاولوا الدخول بالقوة في 24 حزيران/يونيو إلى جيب مليلية.

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وقتل خلال هذه المحاولة 23 مهاجراً وفق السلطات المغربية، في حين تقول منظمات غير حكومية إن حصيلة القتلى تبلغ "37 على الأقل" وعشرات الجرحى بينهم 140 في صفوف قوات الأمن المغربية ونحو خمسين في صفوف الشرطة الإسبانية.