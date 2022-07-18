الغزو الروسي لأوكرانيا: تدمير الصواريخ الأوكرانية أولوية حرب لروسيا

الغزو الروسي لأوكرانيا: تدمير الصواريخ الأوكرانية أولوية حرب لروسيامحادثة
تركز روسيا حاليا عملياتها العسكرية عقب غزوها لأوكرانيا منذ خمسة أشهر في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث توجه القوات الروسية ضرباتها الصاروخية إلى مدن في أماكن أخرى من البلاد فيما تحول بشكل متزايد إلى حرب استنزاف.
وقالت روسيا يوم السبت إن قواتها ستكثف هجماتها في "جميع مناطق العمليات" في أوكرانيا بينما كانت الصواريخ الروسية تتساقط على المدن ضمن ضربات قالت كييف إنها أودت بحياة عشرات السكان خلال الأيام الماضية.
وفي أحدث ضربات، قال أوليغ سينغوبوف حاكم منطقة خاركيف إن الصواريخ أصابت بلدة تشوغيف التابعة للمنطقة الواقعة بشمال شرق البلاد مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص، منهم امرأة تبلغ من العمر 70 عاما، وإصابة ثلاثة آخرين.
فيما يلي آخر مستجدات الغزو الروسي لأوكرانيا:
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا "مسألة حياة أو موت"
اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو "مسألة حياة أو موت" وهناك "أمل" في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.
وقال بوريل لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في الحرب على أوكرانيا، إن "حياة (...) عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق" الذي يتمّ التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة.
بريطانيا: روسيا تستخدم مجموعة فاغنر للمرتزقة لتعزيز الخطوط الأمامية في أوكرانيا
قالت المخابرات العسكرية البريطانية الإثنين إن روسيا استعانت بشركة المتعاقدين العسكريين الخاصة فاغنر لتعزيز قواتها على الخطوط الأمامية في الصراع الأوكراني. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث للمعلومات أن فاغنر تخفض معايير التجنيد وتوظف مدانين وأفرادا كانوا مدرجين على القوائم السوداء، مما قد يؤثر على فعالية الجيش الروسي.
وزير الدفاع الروسي: الأولوية لتدمير الصواريخ الأوكرانية
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن الوزير سيرغي شويجو وجه الجيش لأن تكون أولويته هي تدمير الصواريخ وقذائف المدفعية الأوكرانية بعيدة المدى. وتقول كييف إنها نفذت سلسلة من الضربات الناجحة على 30 من المراكز اللوجيستية ومستودعات الذخيرة الروسية باستخدام قاذفات متعددة الفوهات تلقتها في الفترة الأخيرة من الغرب.
زيلينسكي يقيل المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد إقالة المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد بسبب كثير من الشكوك بوجود حالات خيانة عدة ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس، وذلك عشية اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يرمي إلى تشديد العقوبات على روسيا. وقال زيلينسكي في خطابه اليومي الموجه إلى الأمة "اليوم اتخذت قرارا بإعفاء المدعية العامة (إيرينا فينيديكتوفا) ورئيس أجهزة الأمن (إيفان باكانوف)". وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تحقق حاليا في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبه بها ارتكبها مسؤولون محليون، بينها ستون حالة في المناطق التي تحتلها القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو.