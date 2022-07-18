الغزو الروسي لأوكرانيا: تدمير الصواريخ الأوكرانية أولوية حرب لروسيا

تركز روسيا حاليا عملياتها العسكرية عقب غزوها لأوكرانيا منذ خمسة أشهر في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث توجه القوات الروسية ضرباتها الصاروخية إلى مدن في أماكن أخرى من البلاد فيما تحول بشكل متزايد إلى حرب استنزاف.

وقالت روسيا يوم السبت إن قواتها ستكثف هجماتها في "جميع مناطق العمليات" في أوكرانيا بينما كانت الصواريخ الروسية تتساقط على المدن ضمن ضربات قالت كييف إنها أودت بحياة عشرات السكان خلال الأيام الماضية.

وفي أحدث ضربات، قال أوليغ سينغوبوف حاكم منطقة خاركيف إن الصواريخ أصابت بلدة تشوغيف التابعة للمنطقة الواقعة بشمال شرق البلاد مما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص، منهم امرأة تبلغ من العمر 70 عاما، وإصابة ثلاثة آخرين.

فيما يلي آخر مستجدات الغزو الروسي لأوكرانيا: