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رياضة

الصين تستضيف دورة الألعاب الآسيوية في 2023 بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا (بيان)

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بقلم:  يورونيوز
شعلة ألعاب جنوب شرق آسيا.
شعلة ألعاب جنوب شرق آسيا.   -   حقوق النشر  أ ف ب

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي الثلاثاء أن مدينة هانغجو الصينية ستستضيف النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك بعدما كانت مقررة في أيلول/سبتمبر المقبل قبل أن ترجئ بسبب جائحة كوفيد-19.

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وقال البيان "يُسِرُ المجلس الأولمبي الآسيوي أن يعلن عن المواعيد الجديدة لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي ستقام الآن في هانغجو في الفترة من 23 أيلول/سبتمبر الى 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023"، موضحاً "كان من المقرر في الأصل إقامة دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغجو بين 10 و25 أيلول/سبتمبر 2022، لكن بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية، تم تأجيل الألعاب من قبل المجلس التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في السادس من أيار/مايو 2022".