الصين تستضيف دورة الألعاب الآسيوية في 2023 بعد تأجيلها بسبب فيروس كورونا (بيان)

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي الثلاثاء أن مدينة هانغجو الصينية ستستضيف النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك بعدما كانت مقررة في أيلول/سبتمبر المقبل قبل أن ترجئ بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال البيان "يُسِرُ المجلس الأولمبي الآسيوي أن يعلن عن المواعيد الجديدة لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي ستقام الآن في هانغجو في الفترة من 23 أيلول/سبتمبر الى 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023"، موضحاً "كان من المقرر في الأصل إقامة دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغجو بين 10 و25 أيلول/سبتمبر 2022، لكن بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية، تم تأجيل الألعاب من قبل المجلس التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي في السادس من أيار/مايو 2022".