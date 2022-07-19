الجيش الإسرائيلي يقول إنه شن غارات على غزة بعد إطلاق نار من القطاع

قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات الثلاثاء على قطاع غزة بعد إطلاق نار من القطاع.

وقال الجيش في بيان "عقب إطلاق رصاصة من قطاع غزة على اسرائيل، يقوم الجيش الاسرائيلي حالياً بقصف موقع عسكري لحماس في شمال قطاع غزة". وأضاف أن الطلقة أصابت "مبنى صناعياً" في بلدة نتيف هاسارا الإسرائيلية المحاذية للقطاع الفلسطيني الخاضع للحصار الإسرائيلي منذ 15 عاما، دون أن يحدد حجم الأضرار.

وقال شاهد لوكالة فرانس برس إنه شاهد موقعا لحماس يُستهدف بعدة غارات في بيت حانون شمال غزة وهي منطقة صغيرة يقطنها 2.3 مليون نسمة.

ويوم السبت قصف الجيش الإسرائيلي مواقع حماس بعد إطلاق أربعة صواريخ باتجاه الدولة العبرية. وأفادت مصادر فلسطينية أن الغارات ألحقت أضرارا بمنازل دون وقوع إصابات.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الدرع الصاروخي الإسرائيلي اعترض أحد الصواريخ الأربعة وسقطت الثلاثة الأخرى في الحقول.

جاءت هذه الهجمات الصاروخية في اليوم التالي لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للضفة الغربية وهي أرض فلسطينية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وكان قد التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم كجزء من جولته في الشرق الأوسط، والتي زار خلالها إسرائيل أيضًا. .

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد يوم الأحد "سنرد بسرعة وبقوة وبدون تردد" على أي إطلاق نار من غزة.

خاضت إسرائيل وحركة حماس، التي تتولى السلطة في قطاع غزة منذ عام 2007، عدة حروب كان آخرها في مايو 2021.