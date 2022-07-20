شاهد: بايدن وزوجته يستقبلان سيدة أوكرانيا الأولى في البيت الأبيض وزيلينسكي يتوقع نتائج مهمة

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكا في البيت الأبيض الثلاثاء في زيارة تأتي قبل كلمة لها أمام الكونغرس يوم الأربعاء. واحتضنت زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جيل بايدن وتلقت باقة من الزهور من الرئيس الأمريكي.

وبعد ذلك، جلست السيدتان ووفود من كلا البلدين لحضور اجتماع في القاعة الزرقاء بالبيت الأبيض. وكانت جيل بايدن قد قامت بزيارة مفاجئة لأوكرانيا في مايو- أيار الماضي حيث زارت نظيرتها ومدرسة كانت تؤوي أوكرانيين نازحين بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير- شباط الفائت.

وقال زيلينسكي في وقت لاحق إنه يتوقع "نتائج مهمة" من اجتماعات زوجته في واشنطن. وأضاف في خطاب عبر الفيديو في وقت متأخر من الليل أن مهامها تشمل زيادة الدعم الأمريكي لأوكرانيا، والحصول على دعم إضافي "لحماية الناس من الإرهاب الروسي" وتعزيز المساعدة الإنسانية. وتابع أن الكلمة التي ستلقيها زوجته أمام الكونغرس ستكون مهمة، مضيفا "أعتقد بشدة أن المسؤولين عن اتخاذ القرارات في الولايات المتحدة سيصغون إليها".

تصف روسيا تصرفاتها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" لضمان أمنها. ويقود زيلينسكي بلاده في مواجهة موسكو.

وقالت جيل بايدن في بداية اجتماعهما "عندما عدت، كان من بين الأشياء التي قلتها إنه لا يمكنك الدخول إلى منطقة حرب والعودة دون أن تشعر بحزن الناس وآلامهم".