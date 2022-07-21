جواز السفر الإماراتي الأقوى في الشرق الأوسط والعراق وأفغانستان في ذيل القائمة

جاء جواز السفر الياباني في المرتبة الأولى عالميا لعام 2022 وفقا لأحدث مؤشر لشركة هينلي وشركاءه "Henley & Partners"، وهي شركة استشارية للهجرة والإقامة والاستثمار.

إذ يستطيع المواطن الياباني السفر بجوازه إلى 193 دولة دون مواجهة صعوبات تتعلق بشروط الدخول، فيما تقاسمت سنغافورة وكوريا الجنوبية المرتبة الثانية حيث يمكن لمواطني هذه الدول السفر إلى 192 دولة، أما المركز الثالث فاحتله الجواز الإسباني والألماني اللذان يسمحان بالدخول إلى 190 دولة.

ومع تعافي العالم من القيود التي فرضت بسبب انتشار فايروس كورونا، تقدمت جوازات بعض الدول وحافظت دول كثيرة على نفس الترتيب السابق، لكن الواضح هي الهيمنة الأوربية على المؤشر.

شاركت فرنسا المملكة المتحدة المركز السادس، تليهما الولايات المتحدة سابعا ومن ثم كندا. وحلت إسرائيل في المرتبة 24 وإيران 102.

لم يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على تصنيف جواز السفر الروسي الذي حافظ على المركز 50، فيما تقدمت أوكرانيا مرتبة واحدة لتحل في المرتبة ال 35 عالميا.

وجاء جواز السفر الأفغاني الذي يستطيع حاملة الدخول إلى 27 دولة فقط في ذيل القائمة.

عربيا

حصلت الإمارات على المرتبة الأولى عربيا وال 15عالميا بمجموع 176 وجهة دون مواجهة مواطنيها أية متاعب تتعلق بطلب تأشيرة الدخول، أما قطر فحلت ثانيا عربيا و57 عالميا، تليها الكويت في المركز ال 59 عالميا.

وحل جواز السفر السعودي في المركز ال 68 تلاه المغرب 82، فيما تقاسمت دول الجزائر ومصر والأردن المركز 94. وتقاسم لبنان مع السودان المرتبة 94، أما ليبيا 104 وفلسطين 106 واليمن التي تشهد هدنة في المرتبة 108. وتذيل العراق القائمة عربيا وقبل الأخير عالميا بالمركز 111، فيما حلت سوريا قبل العراق بالمرتبة 110.

يتضمن المؤشر 199 جواز سفر مختلفا و 227 وجهة سفر مختلفة ويتم تحديثه كل ثلاثة أشهر.