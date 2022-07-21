شاهد: الشرطة الإسرائيلية تفكك عددا من الخيام أقامها مئات المتشددين اليهود قرب الخليل

قامت قوات الأمن الإسرائيلية بتفكيك الخيام التي نصبها متطرفون إسرائيليون على تلة واقعة خارج مستوطنة كريات أربع الواقعة في ضواحي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقد أتى المئات من هؤلاء الإسرائيليين المؤيدين للاستيطان مع عائلاتهم وأطفالهم ونصبوا الخيام في محاولة لوضع الحكومة أمام الأمر الواقع بإقامة مستوطنة عشوائية على أرض فلسطينية.

لكن قوات إسرائيلية قامت ظهر الخميس بتفكيك الخيم ونقلت المتشددين من حركة "ناشالا" الاستيطانية بالباصات بعيدا عن المكان.

وفي تصريحات لمتحدث باسم المنظمة قال "إن قادة الحركة سيقومون مرة أخرى بداية الأسبوع القادم بإنشاء العديد من البؤر غير القانونية" وفق تعبيره.

وقد حظيت تلك الخطوة بتأييد نواب في الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية إضافة لوزيرة الداخلية أييليت شاكيد التي غردت دعما لهؤلاء المتشددين وأدانت ما أسمته العنف المفرط الذي مارسته الشرطة ضدهم.

وكانت حملة قد بدأت في أبريل نيسان الماضي وشارك فيها نحو 10 آلاف ناشط متطرف بإقامة نقاط استيطانية في سبع مناطق جنوب ووسط وشمال الضفة المحتلة. لكن الشرطة قامت بتفكيك أغلبها أمس الأربعاء آخرها كانت المستوطنة العشوائية التي أقيمت على التلة المذكورة بمشاركة 700 شاب و55 عائلة متشددة.