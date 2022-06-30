شاهد: إصابة 17 فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام مستوطنين لمقام يوسف في نابلس

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 17 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن فتى فلسطينيا أصيب برصاص حي بينما أصيب 16 اخرين بالرصاص المطاطي في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الموقع بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وهو بؤرة صراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

في المقابل ذكر الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين أصابوا ضابطا بالجيش الإسرائيلي ومدنيين اثنين يوم الخميس، بينما كان يهود يؤدون الصلاة في الموقع.

يعتقد بعض اليهود أن يوسف التوراتي مدفون في الموقع، بينما يقول الفلسطينيون إنه قبر لشيخ جليل يدعى يوسف دويكات.

غالبًا ما يزور المصلون اليهود برفقة الجيش الإسرائيلي الضريح للصلاة.

وقال الجيش إن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار على مئات المصلين اليهود الذين جاءوا إلى الموقع ليل الخميس. وأضاف إن قائد الوحدة أصيب بجروح طفيفة فيما أصيب مدنيان.

كانت حادثة الخميس هي الأحدث في موجة عنف استمرت لأشهر بعد سلسلة من الهجمات داخل إسرائيل، واعتقالات إسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية، ومقتل مراسلة الجزيرة المخضرمة شيرين أبو عقله.