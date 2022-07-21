إيطاليا: الرئيس يحل البرلمان وانتخابات تشريعية مسبقة في غضون 70 يوما

أعلن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن حل البرلمان بعد سقوط الائتلاف الحكومي الذي كان يقوده رئيس الوزراء ماريو دراغي.

ولم يعط ماتاريلا تاريخا محددا للاستحقاق الانتخابي لكنه قال إنه سيتم تنظيم الانتخابات في غضون فترة قوامها 70 يوما حسب ما ينص عليه الدستور.

وعلّل الر ئيس قراره بغياب التأييد لحكومة دراغي بعد سحب ثلاثة أحزاب دعمهم لرئيس الوزراء المستقيل وقال إنه لم تعد هناك إمكانية لتشكيل حكومة جديدة تحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان الذي كان من المفترض أن يجدد في مارس آذار 2023.

الأزمة السياسية في إيطاليا أشعلت شرارتها الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تعاني من نسبة تضخم كبيرة.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قد قدم الخميس استقالته إلى رئيس الجمهورية، بعد إعلان ثلاثة أحزاب منضوية في الائتلاف الحكومي الأربعاء أنها لن تشارك في التصويت لمنح الثقة بحكومته، بعدما فشلت مفاوضات كانت تهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة بين كل الأطراف.