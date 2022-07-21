الفرحة برفع القيود على السفر نغّصتها الفوضى السائدة في مطارات أوروبا..

بعد مرور أكثر من سنتين على فرض القيود الصحية جراء وباء كورونا، ينتظر المصطافون في جميع أنحاء العالم صيف عام 2022 بعزم لتحقيق مشاريعهم السياحية وقضاء العطلات التي كانوا ينتظرونها منذ أشهر، ومتجاهلين زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد وعودة الوباء إلى الواجهة مجددا.

لكن منذ بداية الصيف، لم تتمكن المطارات من إدارة هذا الحماس المتجدد للسفر، وأصبح الوضع فوضوياً بشكل متزايد.

أدى نقص القوى العاملة، خاصة بين حراس الأمن وموظفي الاستقبال ومتعهدي الأمتعة، إلى إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية. لدرجة أن البعض، مثل مطار هيثرو العملاق في لندن، طلب من شركات الطيران تعليق جميع مبيعات التذاكر لبقية الصيف.

ولا يقتصر الأمر على هيثرو أو شيفول في أمستردام، أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً وأكبرها، بل بالقارة بأكملها.

باستخدام بيانات من دليل الطيران الرسمي (OAG) ، تمكنت وكالة بلومبرغ من تصنيف أكثر المطارات اضطراباً في أوروبا.

بناءً على الأيام التسعة الأولى من شهر تمزز/ يوليو، حصد مطار بروكسل على المركز الأول باعتباره الأسوء بين المطارات. إذ شهدت العاصمة البلجيكية في بداية هذا الشهر تأجيل 72٪ من رحلاتها وإلغاء 2.5٪.

يليه مطار فرانكفورت الدولي، حيث سجل تأخيرات بنسبة 68٪، إما نسبة الالغاء فكانت 7.8٪. المراكز الخمسة الأولى كانت من نصيب مطار أيندهوفن (67٪ تأخير في عدد الرجلات، 1.8٪ إلغاء) ، لوتون (66٪ تأخير، 2.7٪ إلغاء) وبودابست (65٪ تأخير، 2.1٪ إلغاء).

مطاران فرنسيان في المراكز العشرة الأولى في أوروبا

وقد قفز مطاران فرنسيان إلى المراكز العشرة الأولى إذ احتل مطار رواسي شارل ديغول في المرتبة 7 (62٪ من عدد الرحلات تأخرت، و3.1٪ منها ألغيت) وكذلك نيس كوت دازور في المركز التاسع (60٪ تأخير، 3.4٪ الغاء).

حددت بلومبرغ أيضاً المطارات التي تمكنت حتى الآن من الحد من الأضرار. فكان حظ الذين توجهوا إلى شمال إيطاليا جيدا هذا الصيف: فمطار بيرغامو هو الأول في فئته، مع 3٪ فقط من الرحلات المتأخرة وبلغ معدل الإلغاء 1٪ فقط. يتبعه مطار غران كناريا الإسباني (تأخير 8٪ من الرحلات وإلغاء 0.3٪ فقط) ثم مطار هنري كواندا (أوتوبيني سابقاً) في بوخارست (10٪ تأخير، 1.7٪ إلغاء).