موسكو تطلب حل الوكالة اليهودية وزيادة حادة في هجرة اليهود الروس إلى إسرائيل

طلبت وزارة العدل الروسية حل الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا والتي تتعامل بشكل خاص مع الهجرة إلى إسرائيل، حسبما أعلنت محكمة في موسكو الخميس وسط توتر بشأن النزاع في أوكرانيا ووسط زيادة حادة في الهجرة إلى إسرائيل.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن إيكاترينا بوراتسوفا المتحدثة باسم محكمة بسماني في موسكو قولها إن "المحكمة تلقت شكوى إدارية من الدائرة الرئيسية بوزارة العدل في موسكو تطالب بحل ... منظمة 'دعم الروابط مع يهود الشتات، الوكالة اليهودية'".

تعد الوكالة اليهودية لإسرائيل التي تتخذ من مدينة القدس مقرا لها، أكبر منظمة يهودية غير ربحية في العالم، وتساعد اليهود على الهجرة إلى إسرائيل.

خلال الأسبوع الماضي، التقى السفير الإسرائيلي ألكسندر بن تسفي مع نائب وزير الخارجية الروسي مايكل بوغدانوف للحصول على توضيح في هذا الشأن، وقيل له إن التحقيق الجاري في الوكالة لا يشكل انتقامًا سياسيًا ضد تل أبيب بحسب ما أورده موقع والا الإخباري الإسرائيلي.

وبحسب الموقع، كانت تل أبيب قلقة من احتمال تصنيف منظمة الهجرة اليهودية كعميل أجنبي من قبل المسؤولين الروس الغاضبين من رد فعلها على غزو أوكرانيا. وامتنعت وزارة الخارجية في البداية عن إقحام نفسها في القضية، مفضلة السماح للوكالة بالتعامل معها بشكل مستقل.

ورد وزير شؤون الشتات نحمان شاي بلهجة شديدة على هذه على الأخبار، مشيرًا إلى أن "اليهود الروس لن يكونوا رهائن بسبب الحرب في أوكرانيا". وقال شاي"إن محاولة معاقبة الوكالة اليهودية على موقف إسرائيل من الحرب أمر مؤسف ومهين. لا يمكن فصل يهود روسيا عن علاقتهم التاريخية والعاطفية بدولة إسرائيل".

وقال متحدث باسم الوكالة لصحيفة "هآرتس" الخميس "ليس هناك مرسوم بإغلاق الوكالة اليهودية. الحقيقي هو أننا تلقينا استدعاءً من المحكمة لعقد جلسة في الـ 28 من الشهر الجاري وهذا جزء من إجراء قانوني مستمر ولن نقدم أي تعليقات أخرى أثناء استمرار الإجراء".

والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة موسكو تايمز أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مشروع قانون يوسع تعريف العميل الأجنبي ليشمل المنظمات التي تتلقى دعمًا غير نقدي من خارج البلاد. في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت الحكومة الروسية الوكالة اليهودية بأن أنشطتها في البلاد تنتهك القانون الروسي وبالتالي يجب أن تتوقف. وورد في خطاب أرسلته وزارة العدل الروسية إلى مكتب الوكالة في موسكو في 1 يوليو/ تموز أن المنظمة تجمع وتخزن وتنقل بيانات عن المواطنين الروس وهذا التصرف يمثل انتهاكا للقانون.

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في الـ 24 فبراير- شباط الماضي وما تبعه من عقوبات اقتصادية، هاجر عدد متزايد من اليهود الروس إلى إسرائيل. ووفقًا للأرقام الداخلية لوزارة الهجرة والاندماج فقد هاجر 11906 أوكرانيًا إلى إسرائيل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أي ما يقرب من أربعة أضعاف العدد في العام 2021.