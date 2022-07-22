إدانة بانون مستشار ترامب السابق بازدراء الكونغرس

أُدين ستيف بانون، أحد المساعدين الرئيسيين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والشخصية المؤثرة في اليمين الأمريكي، يوم الجمعة بتهمة ازدراء الكونغرس لرفضه مذكرة استدعاء من اللجنة التي تحقق في هجوم وقع العام الماضي على مبنى الكابيتول، فيما يمثل انتصاراً كبيرا للجنة التي يقودها الديمقراطيون.

وأدانت هيئة محلفين بانون (68 عاماً) بجنحتين لرفضه الإدلاء بشهادة أو تقديم وثائق إلى لجنة مختارة من مجلس النواب، أثناء تدقيقها في أحداث الشغب التي وقعت في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، عندما اقتحم أنصار لترامب مبنى الكابيتول في سعي منهم إلى تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020.

وتصل عقوبة كل واحدة من تهم ازدراء الكونغرس للسجن لمدة تتراوح بين 30 يوما وسنة خلف القضبان، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 دولار و100 ألف دولار. وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز موعداً لإصدار الحكم في 21 أكتوبر/ تشرين الأول.

يمثل الحكم الصادر عن هيئة محلفين تضم ثمانية رجال وأربع نساء، بعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات، أول محاكمة ناجحة بتهمة ازدراء الكونغرس منذ عام 1974.