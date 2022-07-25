بحث: إنفاق الصين المخصص لدول الحزام والطريق انخفض إلى حدّ الصفر في روسيا ومصر

أظهر بحث جديد أن إنفاق الصين المالي والاستثماري في دول مبادرة الحزام والطريق انخفض بشكل طفيف في النصف الأول مقارنة بالعام السابق مع عدم وجود استثمارات جديدة في روسيا ومصر وسريلانكا.

وقال مركز التمويل والتنمية الأخضر ومقره شنغهاي في بحث نُشر يوم الأحد إن إجمالي التمويل والاستثمار بلغ 28.4 مليار دولار خلال هذه الفترة انخفاضاً من 29.6 مليار دولار في العام السابق، ليصل إجمالي الإنفاق التراكمي على الحزام والطريق إلى 932 مليار دولار منذ 2013.

وكان الرئيس شي جين بينغ قد طرح مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 بهدف استخدام قوة الصين في التمويل وبناء البنية التحتية من أجل "بناء مجتمع واسع من المصالح المشتركة" في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ولكن المبادرة واجهت انتقادات بسبب عبء الديون الذي تفرضه على الدول وقضايا أخرى مثل التدهور البيئي. كما أعادت بعض الدول التفاوض بشأن مشاريعها الاستثمارية مع الصين مما يسلط الضوء على مخاطر الديون.

بدأ مشروع الحزام والطريق يفقد قوته في عام 2017، بعد أن عززت الصين ضوابط رأس المال لوقف التراجع في عملتها وواجه عدد متزايد من المشاريع الخارجية العديد من المشاكل.

استمرت الطاقة والنقل في أن تكون محور تركيز مبادرة الحزام والطريق في البنية التحتية، حيث استحوذت على 73٪ من إجمالي الإنفاق في الأشهر الستة الأولى من هذا العام وذهب النصيب الأكبر من التمويل إلى منطقة الشرق الأوسط التي حصلت على ثلث الإجمالي.

وقال مركز التمويل والتنمية الأخضر إن السعودية كانت أكبر متلق للاستثمارات الصينية خلال هذه الفترة، بحوالي 5.5 مليار دولار، بينما تلقى العراق حوالي 1.5 مليار دولار للبناء. حصلت الفلبين وصربيا أيضًا على مشاريع بناء جديدة كبيرة.

ظلت روسيا ثاني أهم شريك للإنفاق في قطاع الطاقة بين عامي 2013 و 2022 على الرغم من عدم إضافة أموال جديدة لمبادرة الحزام والطريق هناك في الفترة من يناير إلى يونيو. وجاءت في المرتبة الثانية بعد باكستان وتليها العراق والسعودية.