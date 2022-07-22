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المملكة العربية السعودية

السعودية تحبط محاولة تهريب نحو 15 مليون حبة كبتاغون

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بقلم:  يورونيوز
حبوب كبتاغون صادرتها مديرية مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية-2022
حبوب كبتاغون صادرتها مديرية مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية-2022   -   حقوق النشر  FAYEZ NURELDIN /AFP

أعلنت السعودية الجمعة ضبط ما يقرب من 15 مليون حبة من الكبتاغون التي تكافح السلطات محاولات تهريبها وتوزيعها منذ سنوات على نطاق في المملكة وفي جميع أنحاء المنطقة.

وتعتبر المملكة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، إحدى أكبر أسواق الكبتاغون في الشرق الأوسط.

ونقلت قناة "الاخبارية" الحكومية عن هيئة الزكاة والضريبة والكمارك انها تمكنت من احباط "محاولة لتهريب نحو 15 مليون حبة كبتاغون في إرسالية وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي" في غرب البلاد.

وكانت المضبوطات "مخبأة بطريقة فنية في إرسالية عبارة عن آلة لصناعة الكتل الخرسانية". وقالت الهيئة أنه "بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تم القبض على مستقبل الممنوعات داخل المملكة وهو شخص واحد".

الكبتاغون أساساً هو التسمية التجارية لعقار نال براءة اختراع في ألمانيا في أوائل الستينات من القرن الماضي، مؤلّف من أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة ويدعى فينيثلين، مخصّص لعلاج اضطرابي نقص الانتباه والأرق من بين حالات أخرى.

وتمّ حظر استخدام العقار لاحقاً ليتحوّل مخدراً يتم إنتاجه واستهلاكه بشكل شبه حصري في منطقة الشرق الأوسط.

وتعلن المملكة بانتظام عن مضبوطات حبوب الكبتاغون التي تأتي بشكل أساسي من سوريا ولبنان عبر الشحنات، لا سيما الفواكه والخضروات. وقالت الجمارك إنها ضبطت 119 مليون حبة العام الماضي.

وأفاد تقرير أعده معهد "نيو لاينز" للأبحاث الذي يتخذ من واشنطن مقرا في نيسان/أبريل أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدّرة توسّعت الى حد كبير في الشرق الأوسط خلال العام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار.

وتظهر أرقام 2022 في المنطقة أنّ حركة التهريب مستمرة في النمو.

وخلال الأشهر الأولى من العام الحالي، أعلنت السلطات الأردنية والسعودية والعراقية ضبط شحنات من الكبتاغون. والشهر الماضي، أسقطت القوات الأمنية العراقية طائرة شراعية محملة بمليون حبة في البصرة في جنوب البلاد.

وتنتقد دول الخليج وعلى رأسها السعودية منذ فترة طويلة لبنان لعدم التزامه بمكافحة هذا التهريب، متهمة حزب الله بأنه المحرك الرئيسي وراء عمليات التهريب.

المصادر الإضافية • ا ف ب