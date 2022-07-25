مسؤولة: يجب على دول الاتحاد الأوروبي التحرك الآن لمواجهة موجات كوفيد-19 في الشتاء

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء يوم الاثنين إنه يتعين على دول التكتل البدء في الاستعداد الآن لموجة جديدة من جائحة كوفيد-19 في الخريف والشتاء، مشيرة إلى "زيادة مقلقة" في حالات تفشي المرض.

الجائحة لم تنته بعد

كما حذرت المفوضة ستيلا كيرياكيدس من أن الجائحة لم تنته بعد وقالت لراديو قبرص: "للأسف كانت هناك زيادة مقلقة في حالات الإصابة في عدة دول".

وتابعت "خلال الشهرين الماضيين، كنا نستعد لفصلي الخريف والشتاء، ونحن ندرك تماما أن الموجة الوبائية القادمة لا يمكن ولا ينبغي لها أن تثقل كاهل اقتصاداتنا أو مجتمعاتنا، ولا سيما في وقت تتأثر فيه بالفعل بالحرب وغزو أوكرانيا، والتضخم".

وقالت كيرياكيدس، وهي قبرصية، إن المفوضية طلبت من الدول الأعضاء تسريع وتيرة منح الجرعات التنشيطية من اللقاحات لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما وللفئات المعرضة للإصابة.

وقالت "يجب أن تكون هذه الأشهر تحضيرية .. بحيث تكون أنظمتنا الصحية جاهزة لموجات جديدة محتملة قد تترافق على سبيل المثال مع الأنفلونزا الموسمية".