ارتفاع حاد في عدد الاصابات بكوفيد-19 في فرنسا

ارتفع بشكل حاد في فرنسا عدد الإصابات بكوفيد-19 التي أبلغت عنها السلطات الصحية الثلاثاء لتصل إلى 147248، أي أكثر بنسبة 54% من الأسبوع الماضي، على خلفية "الموجة السابعة" من الوباء في أوروبا. ويعد ذلك أعلى مستوى من الاصابات المؤكدة في البلاد منذ نهاية نيسان/أبريل.

قبل سبعة أيام، أبلغت هيئة الصحة العامة الفرنسية عن حوالي 95 ألف إصابة، و35 ألف إصابة يومية ليوم الثلاثاء 31 أيار/مايو، أي قبل شهر تقريباً. وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى الثلاثاء 15496 مقارنة بـ 14333 في الأسبوع السابق، 898 منهم في العناية المركزة في مقابل 841 قبل أسبوع.

وتشهد أوروبا موجة سابعة من كوفيد-19، ويعود سببها بشكل كبير إلى تلاشي المناعة أمام المتحورات الجديدة.