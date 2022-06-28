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فرنسا

ارتفاع حاد في عدد الاصابات بكوفيد-19 في فرنسا

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
رجل يرتدي الكمامة ويقرأ الصحيفة في باريس - فرنسا - أرشيف
رجل يرتدي الكمامة ويقرأ الصحيفة في باريس - فرنسا - أرشيف   -   حقوق النشر  Francois Mori/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

ارتفع بشكل حاد في فرنسا عدد الإصابات بكوفيد-19 التي أبلغت عنها السلطات الصحية الثلاثاء لتصل إلى 147248، أي أكثر بنسبة 54% من الأسبوع الماضي، على خلفية "الموجة السابعة" من الوباء في أوروبا. ويعد ذلك أعلى مستوى من الاصابات المؤكدة في البلاد منذ نهاية نيسان/أبريل.

قبل سبعة أيام، أبلغت هيئة الصحة العامة الفرنسية عن حوالي 95 ألف إصابة، و35 ألف إصابة يومية ليوم الثلاثاء 31 أيار/مايو، أي قبل شهر تقريباً. وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى الثلاثاء 15496 مقارنة بـ 14333 في الأسبوع السابق، 898 منهم في العناية المركزة في مقابل 841 قبل أسبوع.

وتشهد أوروبا موجة سابعة من كوفيد-19، ويعود سببها بشكل كبير إلى تلاشي المناعة أمام المتحورات الجديدة.