فيديو: الصين تزود محطتها الفضائية بمختبر علمي

أضافت الصين يوم الإثنين مختبراً إلى محطتها الفضائية الدائمة التي تدور في المدار مع عزمها نحو استكمال الهيكل في الأشهر المقبلة.

تم إطلاق مختبر وينتيان من قاعدة وينتشانغ الفضائية في مقاطعة جزيرة هاينان الاستوائية يوم الأحد بحضور حشد كبير من المصورين الهواة وعشاق الفضاء.

بعد 13 ساعة من الرحلة، رسا مختبر وينتيان بنجاح في محطة تيانغونغ الفضائية في الساعة 3:13 بالتوقيت المحلي من صباح الإثنين، وفقاً لمحطة الفضاء الصينية المأهولة.

وأظهرت الصور التي وزعتها وكالة أنباء شينخوا في وقت لاحق رواد الفضاء الثلاثة داخل المحطة الفضائية الموسعة.

تم تصميم مختبر وينتيان الذي يبلغ وزنه 23 طناً للقيام بتجارب العلوم والبيولوجيا وهو أثقل من أي مركبة فضائية أحادية الوحدة موجودة حالياً في الفضاء، وفقًا لصحيفة غلوبال تايمز المملوكة للدولة.

أشرف ثلاثة رواد فضاء بدأوا مهمتهم التي استمرت ستة أشهر على متن المحطة الفضائية الشهر الماضي على وصول المركبة التي تحمل المختبر وينتيان ورسوها.

وحمل صاروخ لونج مارش 5B-Y3، أقوى صاروخ صيني، وحدة المختبر في ثالث إطلاق من نوعه منذ أن دخلت محطة الفضاء الصينية مرحلة البناء. وقد سبقتها مركبة الشحن الفضائية من فئة تبانزهو Tianzhou ومركبة الفضاء المأهولة شانزهو-14 (Shenzhou-14).

أطلقت الصين أول رائد فضاء لها في المدار في عام 2003، مما يجعلها الدولة الثالثة فقط التي تقوم بذلك بمفردها بعد الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة، حيث قام برنامجها الفضائي بهبوط مركبات روبوتية على سطح القمر ووضعت واحدة على سطح المريخ العام الماضي.

وأعادت الصين أيضاً عينات من القمر وناقش المسؤولون بها مهمة مأهولة محتملة إلى القمر.