وزير خارجية الصين يحث أستراليا على معاملة الصين كشريك وليس خصما

حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ على معاملة الصين كشريك وليس خصما وتجميع "طاقة إيجابية" لتحسين العلاقات بين البلدين. ووفقا لملخص نشرته وزارة الخارجية الصينية في ساعة متأخرة من مساء السبت أبدى وانغ أمله في أن تتمكن أستراليا من "اغتنام الفرصة، واتخاذ إجراءات ملموسة والتوصل إلى فهم صحيح للصين".

وقال وانغ على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي يوم الجمعة إن "السبب الأساسي للصعوبات في العلاقات الصينية والأسترالية خلال السنوات الأخيرة يكمن في إصرار الحكومات الأسترالية السابقة على معاملة الصين باعتبارها ’خصما’ بل و ’تهديدا’، مضيفا أن أقوال أستراليا وأفعالها كانت " غير مسؤولة".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية وونغ يوم الجمعة إن الاجتماع مع نظيرها الصيني كان خطوة أولى نحو استقرار العلاقة ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لكي تلغي بكين القيود التجارية المفروضة على أستراليا.

وتفرض الصين قيودا على واردات الفحم الأسترالي ومنتجات أخرى منذ العام 2020. ومن بين شكاوى بكين دعوة كانبيرا لإجراء تحقيق كامل في منشأ كوفيد-19 والتحقيق في التدخل الصيني في السياسة الأسترالية ، وفرض حظر على شركة هواوي الصينية من المشاركة في طرح شبكة الجيل الخامس من الاتصالات في أستراليا.