بوتين يجتمع مع أردوغان في سوتشي في 5 أغسطس

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في الخامس من أغسطس آب.

وأضافت الوكالة أن الزعيمين سيناقشان المشاكل الإقليمية والعلاقات الثنائية. ولأردوغان دور فعال في المساعدة في تأمين الاتفاقية التي وقعتها روسيا وأوكرانيا في إسطنبول الأسبوع الماضي للسماح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وعقد الرئيسان أول اجتماع لهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا على هامش قمة حول سوريا في طهران يوم 19 تموز/يوليو.

وحاول إردوغان دفع بلاده التي تتمتع بعلاقة جيدة مع كل من موسكو وكييف، إلى مركز الجهود الدبلوماسية لمحاولة وقف الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.

وعملت تركيا مع الأمم المتحدة لجعل الطرفين المتحاربين يوقّعان اتفاقا في اسطنبول الأسبوع الماضي يهدف إلى استئناف شحنات الحبوب عبر البحر الأسود.

من جانبها، أعربت روسيا عن قلقها من تهديدات إردوغان بشنّ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا.