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روسيا

بوتين يجتمع مع أردوغان في سوتشي في 5 أغسطس

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما في طهران، إيران، الثلاثاء 19 يوليو 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما في طهران، إيران، الثلاثاء 19 يوليو 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في الخامس من أغسطس آب.

وأضافت الوكالة أن الزعيمين سيناقشان المشاكل الإقليمية والعلاقات الثنائية. ولأردوغان دور فعال في المساعدة في تأمين الاتفاقية التي وقعتها روسيا وأوكرانيا في إسطنبول الأسبوع الماضي للسماح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وعقد الرئيسان أول اجتماع لهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا على هامش قمة حول سوريا في طهران يوم 19 تموز/يوليو.

وحاول إردوغان دفع بلاده التي تتمتع بعلاقة جيدة مع كل من موسكو وكييف، إلى مركز الجهود الدبلوماسية لمحاولة وقف الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.

وعملت تركيا مع الأمم المتحدة لجعل الطرفين المتحاربين يوقّعان اتفاقا في اسطنبول الأسبوع الماضي يهدف إلى استئناف شحنات الحبوب عبر البحر الأسود.

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من جانبها، أعربت روسيا عن قلقها من تهديدات إردوغان بشنّ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا.

المصادر الإضافية • أ ف ب