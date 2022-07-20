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إيران

شاهد: بوتين "المتململ" يبقى في انتظار أردوغان قبيل محادثات في طهران

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوجه لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل محادثاتهما في قصر سعد آباد في طهران. الثلاثاء 19 يوليو / تموز 2022.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوجه لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل محادثاتهما في قصر سعد آباد في طهران. الثلاثاء 19 يوليو / تموز 2022.   -   حقوق النشر  أ ب

ترك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في حالة من الانتظار والتململ لمدة 50 ثانية قبيل محادثات جرت بينهما في طهران يوم الثلاثاء، مما دفع وسائل إعلام تركية إلى تشبيه ما جرى بما فعله بوتين معه ومع قادة آخرين في الماضي. 

كان الاجتماع الذي عقد في إيران الأول بين بوتين وزعيم دولة من حلف شمال الأطلسي منذ غزو روسيا أوكرانيا أواخر فبراير- شباط الماضي.

وأظهر مقطع مصور وزعته الرئاسة التركية بوتين واقفا أمام مقعده وعلمي البلدين، ويديه متشابكتين وفمه يتحرك قبل أن تتغير وضعيته بظهور أردوغان ويرفع يديه إلى جنبيه.  

وقال أردوغان بينما تبادل الابتسامات مع بوتين وصافحه "أهلا، كيف حالك، على ما يرام؟"  

قامت وسائل إعلام بمقارنات مع مواقف ترك فيها بوتين قادة عالميين في حالة انتظار كان أبرزها في موسكو عام 2020 عندما ترك أردوغان في انتظاره لقرابة دقيقتين قبيل اجتماع بينهما.  

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وتساءل موقع تي 24 الإخباري الإلكتروني التركي في عنوان "هل كان انتقاما؟"

المصادر الإضافية • رويترز