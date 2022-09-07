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صربيا

إردوغان يتّهم الدول الغربية ب"اتباع سياسة تقوم على استفزاز" روسيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في بلغراد، صربيا.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في بلغراد، صربيا.   -   حقوق النشر  AP Photo

اتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارة إلى بلغراد الأربعاء، الدول الغربية ب"باتباع سياسة تقوم على استفزاز" روسيا. وقال إردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، ردًا على سؤال حول أزمة الطاقة في أوروبا: "يمكنني أن أقول بشكل علني أنني لا أجد أن السلوك الحالي للغرب ... صحيح. إن الغرب يتّبع سياسية تقوم على استفزاز" روسيا.

وأضاف الرئيس التركي للصحفيين إنه متفهم لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن ألمانيا، عبر خط أنابيب "نورد ستريم". وتابع الرئيس التركي قائلا: "بصفتنا تركيا التي حافظت دائما على سياسة التوازن بين أوكرانيا وروسيا، نؤكد أننا سنواصل اتباع هذه السياسة المتوازنة".

المصادر الإضافية • أ ف ب