شاهد: إجراءات أمنية مكثفة حول قصر لويس الرابع عشر في باريس قبل وصول محمد بن سلمان

بالتزامن مع تكثيف الإجراءات الأمنية حول قصر لويس الرابع عشرالواقع في مدينة لوفسيين في منطقة الايفلين إحدى ضواحي باريس والذي يملكه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلنت الرئاسة الفرنسية الأربعاء أن إيمانويل ماكرون سيستقبل مساء الخميس بن سلمان على "عشاء عمل" في قصر الإليزيه.

تأتي زيارة بن سلمان إلى فرنسا بعد تلك التي قام بها ماكرون الى جدة في كانون الأول/ديسمبر. وكان الرجلان قد أطلقا لهذه المناسبة مبادرة لمساعدة لبنان.

تعد هذه الزيارة أيضا عودة ولي العهد الذي استقبل الرئيس جو بايدن في السعودية قبل أسبوعين، إلى الساحة الدولية بعد أن أخذت الدول الغربية مسافة من بن سلمان إثر مقتل الصحافي السعودي الناقد جمال خاشقجي في 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وزار بن سلمان اليونان الثلاثاء والأربعاء لتوقيع اتفاقيات حول النقل البحري والطاقة وتكنولوجيا الدفاع وإدارة النفايات والثقافة.

كما دفعت الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة الدول الغربية إلى التقرب من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم والتي تحاول إقناعها بزيادة الانتاج لتهدئة الأسواق.

لكن الرياض تقاوم ضغوط حلفائها متذرعة بالتزاماتها تجاه الدول المصدرة للنفط ضمن تحالف أوبك + مع موسكو.

استقبل ماكرون الأسبوع الماضي في باريس الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. ولهذه المناسبة وقع البلدان "اتفاق شراكة استراتيجية شاملة للتعاون في مجال الطاقة".