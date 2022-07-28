شاهد: جمهور فنربخشة يردد هتافات مؤيدة لبوتين وسفير أوكرانيا في تركيا يندد

ندد سفير أوكرانيا لدى تركيا فاسيل بودنار الخميس بالهتافات المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل مشجعي نادي فنربخشة خلال استقباله دينامو كييف الأوكراني، ضمن تصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في اسطنبول.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من المشجعين الأتراك يهتفون باسم الرئيس الروسي رداً على هدف دينامو الأول ضد أصحاب الارض مساء الأربعاء.

وفاز دينامو كييف بالمباراة 2-1 بعد تعادل الفريقين صفر-صفر في مباراة الذهاب التي أقيمت في بولندا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، ليعبر الأول إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات.

وكتب بودنار في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن "كرة القدم لعبة عادلة. بالأمس كان دينامو كييف أقوى".

وأضاف "من المحزن للغاية سماع كلمات دعم من مشجعي فنربخشة لقاتل ومعتد روسي قصف بلادنا".

وتابع "أنا ممتن للشعب التركي الودود على دعمه لأوكرانيا وعلى تفكيره في التصرفات غير اللائقة للجماهير".

من جهتها، شرحت الصحافة التركية أنّ الأجواء توترت بعد الهدف الأول في المباراة الذي سجله اللاعب الأوكراني فيتالي بويالسكي في الدقيقة 57.

وأشارت صحيفة "سوزكو" التركية إلى أنّ "بويالسكي أظهر فرحته بطريقة استفزازية. تلقى صيحات الاستهجان وتلقى بطاقة صفراء".

بدأ مشجعو فنربخشة في وقت لاحق يرددون اسم الرئيس الروسي، وفقاً لمقاطع فيديو تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورفض مدرب دينامو كييف ميرسيا لوسيسكو حضور المؤتمر الصحافي المقرر بعد المباراة، وفق وسائل إعلام تركية.

وأفاد مدرب الفريق الأوكراني خلال مقابلة تلفزيونية بأن "كل شيء سار وفق خططنا وفزنا. لكننا لم نأخذ المشجعين بعين الاعتبار. لم أتوقع شعارات مماثلة. يا له من أمر مؤسف".

وتسببت الشعارات التي أطلقها مشجعو الفريق التركي بردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، حيث وصفها العديد من مستخدمي الإنترنت بأنها "مخزية".

وكتب الصحفي جنكيز جاندار على تويتر "شعرت بالخجل من مشجعي فنربخشة. عار عليهم. أراد دينامو كييف أن يخصص هذا الفوز لجنوده الذين يحمون بلادهم. أهنئهم".