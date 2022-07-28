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أوكرانيا

شاهد: "الدفاع الروسية" تنشر مقاطع مصوّرة لعملية إطلاق صواريخ غراد ضد أهداف أوكرانية

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بقلم:  يورونيوز
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منظومة صواريخ غراد الروسية.
منظومة صواريخ غراد الروسية.   -   حقوق النشر  يوروفيجن بواسطة وزارة الدفاع الروسية.

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقاطع مصوّرة قالت إنها تُظهر منصّات صواريخ لوحدات عسكرية تابعة لما أسمته جمهورية دونيتسك الشعبية، تطلقُ صواريخ على مواقع أوكرانية، ضمن إطار ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".

وقالت الوزارة في تعليق لها على المقطع المصوّر: إن "بطارية من طراز غراد MLRS، تلقّت من أنظمة الاستطلاع والطائرات المسيّرة بيانات، أطلقت على إثرها النار، باتجاه مواقع الجيش الأوكراني".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم خلال الليلة الماضية توجيه ضربات ضد عربات مدرعة أوكرانية".