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أستراليا

فاطمة بيمان.. أول نائبة محجبة في تاريخ البرلمان الأسترالي

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بقلم:  يورونيوز
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فاطمة بيمان، الفائزة بالمقعد السادس لحزب العمال، كأول امرأة مسلمة ومحجبة، تحصل على عضوية في برلمان أستراليا، في مبنى البرلمان في كانبرا، في 26 يوليو 2022
فاطمة بيمان، الفائزة بالمقعد السادس لحزب العمال، كأول امرأة مسلمة ومحجبة، تحصل على عضوية في برلمان أستراليا، في مبنى البرلمان في كانبرا، في 26 يوليو 2022   -   حقوق النشر  AFP

تمكنت المرشحة فاطمة بيمان عن حزب العمال من الفوز بمقعد عن ولاية غرب أستراليا في البرلمان الفدرالي لتصبح أول امرأة محجبة تصل إلى هذا المنصب، بعد فرز الأصوات النهائي الذي استغرق أكثر من أربعة أسابيع.

وتبلغ بيمان من العمر 27 عاما، وهي ابنة لاجئ من أفغانستان وصلت مع والديها وثلاثة من أشقائها إلى أستراليا حيث استقرت في الضواحي الشمالية لمدينة بيرث.

وتعتبر المرشحة الشابة أول امرأة مسلمة ترتدي الحجاب في البرلمان الفيدرالي الأسترالي. وهي أيضا أصغر عضو في هذا البرلمان وأول أفغانية أسترالية يتم انتخابها.

وقد ألقت السناتور فاطمة بيمان كلمة أمام مجلس الشيوخ لأول مرة منذ انتخابها، وحثت في خطابها الفتيات الصغيرات اللاتي قررن ارتداء الحجاب على القيام بذلك بكل فخر.

وقالت "بالنسبة لأولئك الذين يختارون الحكم علي من خلال ما يجب أن أرتديه أو الحكم على كفاءتي بناء على مظهري الخارجي، فاعلموا أن الحجاب هو خياري".

وأضافت "لن أحكم على شخص يرتدي ملابس داخلية وشباشب عبر الشارع، ولا أتوقع أن يحكم علي الناس لارتدائي حجابي".

كما تحدثت السناتور بيمان عن الأولويات التي حددتها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، بما في ذلك رعاية المسنين والعمل على تغير المناخ ورعاية الأطفال وإصلاح المهارات، فضلاً عن تكريس صوت السكان الأصليين في الدستور.

وقررت بيمان الانضمام لاتحاد العمال المتحدين بسبب تأثرها بقصة وكفاح والديها. وبعد فقدانها لوالدها بسبب سرطان الدم في عام 2018، قررت تمثيل الأستراليين الذين يعملون بجد مثله لتغطية نفقات الحياة المكلفة.