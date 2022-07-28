منظمتان تقدمان شكوى ضد ولي العهد السعودي في فرنسا بتهمة التواطؤ في تعذيب خاشقجي وإخفائه القسري

أعلنت منظمتان غير حكوميتين ومحاميهما الفرنسي أنهما قدّمتا شكوى الخميس في باريس ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور فرنسا، بتهمة التواطؤ في تعذيب الصحافي جمال خاشقجي وإخفائه القسري.

وقالت منظمتا "الديموقراطية الآن للعالم العربي" و"ترايل إنترناشونال" إن هذه الشكوى المؤلفة من 42 صفحة تؤكد أن محمد بن سلمان "متواطئ في تعذيب خاشقجي وإخفائه القسري في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018" وأنه "لا يتمتع بحصانة من الملاحقة لأنه كولي عهد، ليس رئيس دولة".

وفي وقت سابق، شنت مجموعات حقوقية هجوماً عنيفاً على ماكرون بسبب استضافة بن سلمان. وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن رحلة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية، واستضافة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "لا تغير حقيقة أنه (ولي العهد) مجرد قاتل آخر".

ووصفت كالامار التي قادت التحقيق الأممي الخاص في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، ولي العهد (36 عاماً) بالمسؤول الذي "لا يتسامح مع المعارضة". وقالت كالامار لوكالة فرانس برس إنها "منزعجة بشدة من الزيارة، لما تعنيه لعالمنا وما تعنيه لجمال (خاشقجي) وأمثاله ".

وأضافت كالامار أن استقبال قادة العالم وليّ العهد "كان الأكثر صدمة، خصوصاً وأنّ عدة مسؤولين بينهم عبروا عن اشمئزازهم وتعهدوا بعدم إعادته إلى المجتمع الدولي"، ونددت بـ"المعايير المزدوجة" والقيم المنسية في مواجهة ارتفاع أسعار النفط".

من جهتها غرّدت مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في فرنسا، بينيديكت جانرو، على توتير وقالت "إن بن سلمان يبدو أنه قادر على الاعتماد على ماكرون من أجل إعادته إلى المسرح الدولي رغم القتل البشع لجمال خاشقجي والقمع الصارم الذي تمارسه السلطات السعودية ضدّ أي انتقاد وجرائم الحرب في اليمن".

أما جوليان بايو، رئيس حزب الخضر المعارض فقال إنه "مصعوق" من أن فرنسا "بدأت تتخلى بشكل كامل عن فكرة الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم" وأضاف أن الرئيس ماكرون "كان مجبراً على فرش السجادة الحمراء لأننا نحتاج إلى النفط، وأن الاعتماد على الطاقة الأحفورية يعني أننا نبيع مبادئنا بالرخص".

وهذا الخميس، تقدمت منظمتان غير حكوميتين، الأولى مقرها في الولايات المتحدة وهي "Dawn" التي أسسها خاشقجي في 2018 وثانية سويسرية (Trial International) بشكوى قضائية في باريس ضدّ ولي العهد بن سلمان بتهمة "التوطؤ في التعذيب" و"الإخفاء القسري".

وقالت سارة ليا ويستون، مديرة "Dawn" إن فرنسا "بصفتها موقعة على اتفاقيات مناهضة التعذيب والاختفاء القسري، فهي ملزمة بالتحقيق مع مشتبه به مثل بن سلمان إذا كان موجوداً على الأراضي الفرنسية". أما عبدالله العودة، مدير منطقة الخليج في المؤسسة فقال لراديو "فرانس إنفو" إن زيارة الأمير محمد إلى فرنسا "مخزية" وأضاف "نعتقد أنه يحاول تبييض جرائمه.. إنه ديكتاتور غير مستقر والمشي جنباً إلى جنب معه أمر مشين".

ويستبعد خبراء قضائيون من أن يتم استدعاء ولي العهد خلال بقائه في فرنسا ذلك أن الجهاز القضائي بحاجة إلى أسابيع قبل الاستجابة على شكوى من هذا النوع، غير أنهم يقولون إنها قد تمنع بن سلمان من العودة إلى فرنسا مستقبلاً.