لا اتفاق "حتى الآن" حول تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة (الخارجية الروسية)

أكدت وزارة الخارجية الروسية الخميس إجراء محادثات لتبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة لكنها قالت إنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن"، بعد إعلان واشنطن أنها قدمت "عرضا جوهريا" في موسكو.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن المفاوضات "تجريها السلطات المختصة. ولم تتحقق نتيجة عملية حتى الآن". وأضافت أن الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين أمرا بإجراء محادثات لتبادل السجناء، موضحة أن هذه المسألة تطرح باستمرار منذ قمتهما في حزيران/يونيو 2021 في جنيف.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح الأربعاء، أنه سيتحدث "في الأيام المقبلة" مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، لمناقشة عرض أمريكي من أجل التوصل إلى الإفراج عن أمريكيين لدى موسكو.

وقال بلينكن "أعتزم إثارة قضية تشكل أولوية بالنسبة لنا: تحرير بول ويلان وبريتني غراينر الموقوفين من دون وجه حق واللذين يجب أن يسمح لهما بالعودة إلى بلدهما". وأضاف "قدمنا عرضا قبل أسابيع لتسهيل الإفراج" عن المعتقلين الأمريكيين، مشيرا إلى أن "حكومتنا تواصلت بشكل متكرر ومباشر بشأن هذا الاقتراح وسأستغل المحادثة للمتابعة شخصيا".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية إن الأمر قد يتعلق بمبادلة السجينين الأمريكيين بفيكتور بوت مهرب الأسلحة الروسي الذي حُكم عليه بالسجن 25 عاما في الولايات المتحدة.