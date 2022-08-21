مقتل ابنة "المرشد الروحي" لغزو روسيا لأوكرانيا و"عقل" بوتين في انفجار سيارة بموسكو

قُتلت ابنة الكاتب الروسي المقرب من الكرملين ألكسندر دوغين مساء السبت في انفجار سيارته بمنطقة موسكو، على ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية في بيان الأحد.

كانت داريا دوغين، الصحفية والمحللة السياسية، تقود سيارة من طراز تويوتا لاندكروزر عندما انفجرت قبل أن تشتعل فيها النيران، على طريق سريع بالقرب من قرية بولشي فيازيومي، على مسافة 40 كيلومترًا من العاصمة موسكو، وفقًا للبيان.

وقد أوضح البيان أن الشابة المولودة عام 1992 "قتلت على الفور". وذكر المحققون أن عبوة ناسفة زُرعت في السيارة. وتمّ فتح تحقيق في "جريمة قتل"، كما أضافت اللجنة المسؤولة عن التحقيقات الجنائية الرئيسية في البلاد.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن مقربين من العائلة أن المفكر والكاتب القومي المتشدد ألكسندر دوغين هو من استُهدف بالانفجار، موضحين أن داريا دوغين استعارت سيارة والدها في تنقلها هذه المرة.

وعادة ما ينسب إلي دوغين الفضل في كونه المهندس المعماري أو "المرشد الروحي" لغزو روسيا لأوكرانيا. يُزعم أنه يتمتع بنفوذ كبير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكثيراً ما يوصف بأنه "عقل بوتين".

منذ 2014، يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مروج الحركة الأوراسيّة (وهو ائتلاف بين أوروبا وآسيا تحت القيادة الروسية) ألكسندر دوغين الذي يؤثر على جزء من اليمين المتطرف الفرنسي، في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا.

حظرت أوكرانيا في السنوات الأخيرة العديد من كتبه، ومنها "أوكرانيا. حربي. يوميات جيوسياسية" و "انتقام روسيا الأوراسي".

اتهم دينيس بوشيلين رئيس "جمهورية دونيتسك" التابعة للانفصاليين الأوكرانيين الموالي لروسيا الأحد القوات الأوكرانية بالوقوف وراء اغتيال داريا دوغين.

وقال بوشيلين على تلغرام "حاول إرهابيو النظام الأوكراني تصفية ألكسندر دوغين، لكنهم فجروا ابنته".