"ويفا" سيختبر مدرجات الوقوف الآمن لموسم واحد

سمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الأربعاء، بتوفير مساحة لمدرجات الوقوف الآمن لموسم واحد في الملاعب خلال المسابقات الأوروبية في فرنسا وألمانيا وإنجلترا، وهو إجراء تطالب به روابط المشجعين منذ فترة طويلة.

وإذا ما كانت مدرجات الوقوف الآمن، التي يُنظر إليها مكاناً للحماسة كما وسيلة لزيادة السعة، قد حُظرت من قبل الهيئة الأوروبية بعد مأساتي هيلزبره عام 1989 وفورياني عام 1992، فقد عادت تدريجياً "في بعض المسابقات الوطنية"، بحسب ما أشار "ويفا" في بيانه.

وأضاف الاتحاد أن المشجعين والأندية المعنية، بدءاً من بوروسيا دورتموند الألماني و"الجدار الأصفر" الأسطوري الذي يتسّع لـ24 ألف مشجع، حضّوا الهيئة الأوروبية على "التفكير في توسيع هذا المفهوم ليشمل المباريات الأوروبية".

وأقرت اللجنة التنفيذية لـ"ويفا" الأربعاء "برنامج مراقبة أماكن الوقوف في الملاعب خلال موسم 2022-2023"، والذي يقتصر على الدول الثلاث التي سمحت بالفعل بمثل هذه الأماكن، وهي فرنسا وألمانيا وإنكلترا، في انتظار توسيع محتمل.

وقال "ويفا" إن "الهدف هو تقييم ما إذا كان يمكن إعادة تقديم مدرجات الوقوف الدائمة في مسابقات ويفا بأمان تام"، في حين كشفت دراسة عُهد بها إلى "إيكول بوليتيكنيك" (المدرسة المتعددة التقانات) في نهاية العام 2021، عن "مناهج مختلفة جداً" بين البلدان وأحياناً في "مناطق ومدن من البلد نفسه".