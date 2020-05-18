نادي سيول يعتذر عن استخدام "دمى جنسية" في المدرجات بدلا من المشجعين

قدم نادي سيول الرياضي في كوريا الجنوبية اعتذارا رسميا بعد أن اتهمه مشجعون باستخدامه دمى جنسية في المدرجات بدلا من الجمهور.

وألمح النادي إلى أنه استخدم دمى لعرض الأزياء في المدرجات وليست دمى جنسية، إلا أنه اعترف أن مصدر هذا الدمى هو مصنع ينتج منتجات جنسية.

وحملت الدمى إشارة X التي ترمز للمواقع الإباحية، هذا مع أن المحتوى الإباحي في كوريا الجنوبية محظور.

وقال المصنع بأنه قدم اعتذارا للنادي الرياضي، مشددا على أن الدمى كانت لمجرد عارضات أزياء.

وكان النادي قد استضاف أولى مبارياته بالدوري على أرضه، حيث خلت المدرجات من الجمهور بسبب الإجراءات المتبعة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وتلقى النادي قبيل المباراة عرضا من شركة تدعى دالكوم، لملئ مساحات من المدرج الفارغ، وهو ما قوبل بالإيجاب من النادي، وبالفعل فقد تم نشر حوالي ثلاثين عارضة أزياء، 28 منهن من الإناث ورجلين.

إلا أن متابعين للمباراة لاحظوا أن العارضات أشبه بالدمى الجنسية، وبعضها تروج لمواقع إباحية، وهو ما دفع النادي للاعتذار من خلال حسابيه على فيسبوك وانستغرام.

South Korea Soccer Sex Dolls AP Ryu Young-suk

وعلقت شركة دالكوم حول ما حدث بأنها تلقت الدمى من الشركة المصنعة والتي طلبت التقاط صور للعارضات في المدرجات قبل المباراة، وكان من المفترض إزالة العبارات التي تشير إلى المواقع الإباحية عن الدمى قبل بث مجريات اللقاء، إلا أن بعض الرموز بقيت على العارضات، وهو ما تمكنت أعين المتابعين من التقاطه.