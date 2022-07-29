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إسرائيل

شاهد: الحيوانات تكافح الحر الشديد في حديقة الحيوان في إسرائيل

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بقلم:  يورونيوز
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طيور البطريق الإفريقية تحت رذاذ الماء في حديقة حيوان سفاري الإسرائيلية في رمات غان، شمال تل أبيب.
طيور البطريق الإفريقية تحت رذاذ الماء في حديقة حيوان سفاري الإسرائيلية في رمات غان، شمال تل أبيب.   -   حقوق النشر  أ ف ب

تحاول الحيوانات في حديقة إسرائيلية التعلب والتأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة من خلال استخدام المصاصات بينما يستمتع الزوار بالتجول في أرجاء الحديقة وهم يتلذذون المرطبات بنكهة الفواكهة. 

يحاول القائمون على الحديقة توفير الحماية للحيوانات للوقاية من درجات الحرارة المرتفعة كما تقول مور قادري، العاملة في حديقة حيوانات سفاري. تشير السيدة بقولها أنه "بشكل عام لدينا بعض الاستعدادات للأيام الحارة، إذا بحثت الحيوانات عن بعض الانتعاش، فهناك مساكن مكيفة". وتضيف "نستخدم أيضًا التلطيف المائي للحيوانات التي تحب الماء، نفتح الرشاشات ونرشها بالماء".

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تشهد إسرائيل على غرار باقي الدول ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة تجاوزت في بعض الأيام عتبة الـ 40 درجة مئوية.

المصادر الإضافية • الوكالات